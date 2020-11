Alin Nica l-a numit pe Marian Constantin Vasile pe postul de administrator public al județului Timiș

Județul Timiș are acum un administrator public. Funcția va fi ocupată de Marian Constantin Vasile, a decis Alin Nica, președintele CJT.

”Avem nevoie de tineri profesioniști în administrație! Am decis să-l numesc pe dl. Marian Constantin Vasile în funcția de Administrator Public al județului Timiș.

Este un om în care am încredere și despre care am toată convingerea că va face treabă bună pentru timișeni. Cred că este foarte important ca o astfel de funcție să fie ocupată de un om energic și cu experiență în administrarea județului, dar mai ales care să aibă o bună cunoaștere despre atragerea fondurilor europene. Am analizat o serie de propuneri, iar Marian Vasile a fost singurul care a răspuns tuturor criteriilor”, a anunțat Nica, sâmbătă dimineața.

Comentarii

comentarii