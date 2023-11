Alin Nica nu pleacă din fruntea PNL Timiș. Informația apărută ”pe surse” este un fake news plătit

Pus pe picior de plecare printr-un text apărut la miez de noapte, șeful PNL Timiș, Alin Nica, spune că nu se pune problema unei schimbări atât de drastice. Sunt aici, mă vedeți, a spus acesta, joi, la sediul partidului. El a catalogat materialul din presa centrală care îl dădea jos din funcție ca fiind un fake news plătit.

Alin Nica spune că a avut nu mai puțin de trei dialoguri cu Nicolae Ciucă, președintele liberalilor, și că nu se pune problema plecării sale. Filiala Timiș ar fi nemulțumită, iar primarii amenință că pleacă, ar fi acuzațiile pe baza cărora se cere plecarea. Nica spune că nici vorbă de așa ceva. Cataloghează informația apărută ca fiind nimic altceva decât fake news.

„Nici eu nu am înțeles mare lucru. Poate cei care au scris pot să dea lămuriri suplimentare. Eu am fost obișnuit cu fake news-uri de când am preluat această poziție și știu că e în job description, în fișa postului să reziști la atacuri venite din partea adversarilor. Mă vedeți aici, voi fi aici și mâine. Sunt alături de colegii mei. Legat de București, am fost la ședințele Biroului Politic Național, chiar acum de dimineață am avut încă o ședință a BPN, să discutăm chestiuni importante pentru țară. La Sinaia am discutat să mergem pe forțe proprii și evident că, făcând această opțiune, PNL, suntem conștienți că va atrage atacuri din partea competitorilor politici. Articolul respectiv servește intereselor competitorilor.”, a spus Alin Nica, președintele PNL Timiș, la lansarea oficială a candidatului pentru primărie, Nicolae Robu.

Șeful PNL Timiș spune că a discutat cu Nicolae Ciucă și că ar fi lămurit lucrurile

„M-am întâlnit cu președintele Ciucă și am discutat chestiuni ce țin de… Evident că toate informațiile acestea, că nu a fost singurul articol, au ajuns la urechile conducerii centrale a partidului și m-au întrebat care e chestiunea cu tot ce se zvonește: că pleacă primari, că sunt disensiuni în filială. Și i-am explicat frumos președintelui Ciucă cum s-au lucrurile, am avut o discuție foarte deschisă și cred că am lămurit toate aspectele. Ne-am întâlnit pe parcursul zilei de trei ori.”, conform lu Nica.

La baza discuțiilor legate de debarcarea sa se tot zvonește că ar fi Marilen Pirtea. Cât e de adevărat? Nica spune că are relații cordiale cu rectorul Universității de Vest.

”Cu domnul Pirtea sunt într-o relație foarte bună, e rector al unei universități respectabile din Timișoara, o universitate care a făcut și va face multe pentru orașul nostru. Este prim-vicepreședinte al filialei, e colegul meu, suntem colegi în filială. Nu ne-am certat, nu este nicio, să zicem, ură reciprocă sau ceva de genul acesta”, asigură Nica.

Discuțiile purtate cu Marilen Pirtea sunt private, spune actualul șef al PNL Timiș.

”Nu știu dacă mă sapă sau nu. Am văzut și eu acele zvonuri, dar permiteți-mi să tratez acele zvonuri cu rezerva pe care trebuie să o am întotdeauna atunci când văd fumigene sau informații ce nu pot fi verificate în spațiul public. Eu am purtat o discuție cu domnul Pirtea, dar, mă rog, ca orice discuție privată rămâne în spațiul privat și permiteți-mi să nu devoalez cele discutate cu domnia sa. Sunt chestiuni interne și le rezolvăm în interiorul partidului.”, a încheiat Nica.

Comentarii

comentarii