Alin Nica: ”Pe 6 decembrie, ei nu vor sta acasă, dar se vor folosi din plin dacă tu o vei face” (P)

În 6 decembrie, timișenii au șansa să dea semnificație votului de la alegerile locale.

Schimbarea majorității nocive a PSD din Parlament, prin vot, înseamnă că toți cei care vor decide strategiile de dezvoltare ale județului vor avea aceeași viziune. Avem nevoie de un parteneriat puternic între Consiliul Județean, Guvern, Parlament și Președinte.

Votul timișenilor la toate cele trei rânduri de alegeri din 2019 – europarlamentare, prezidențiale și locale – a făcut ca PSD să devină irelevant în județ. Acum avem datoria să spunem la fel de ferm că vremea în care majoritatea ostilă a PSD bloca toate măsurile corecte ale Guvernului a trecut, că perioada neagră în care legile erau făcute la comanda liderului de partid a apus, că nimeni în România nu va mai putea ataca statul de drept și că niciun Guvern nu va mai putea să reprime prin violență protestele pașnice.

Timișoara a fost primul oraș din țară care a spulberat comunismul și va fi mereu vârful de lance al luptei împotriva abuzurilor. Nu avem cum să uităm Ordonanța 13 dată de PSD pentru a-l scăpa pe Liviu Dragnea de pușcărie, nici de 10 august 2018, când am trăit una dintre cele mai negre zile din istoria recentă, nici de faptul că toate promisiunile electorale ale liderilor PSD pentru județ și pentru România au fost uitate a doua zi după alegerile din 2016.

Acum 4 ani, PSD a câștigat alegerile pentru că mulți oameni buni, care nu l-ar vota niciodată, au stat acasă. În 6 decembrie, trebuie să arătăm că am înțeles în ce pericol imens am fost și ce s-ar fi întâmplat dacă am fi intrat cu un guvern PSD în pandemie. Nu putem lăsa PSD să blocheze din nou fondurile europene, iar cele 80 miliarde de euro obținute la Bruxelles de președintele Klaus Iohannis să fie pierdute.

Timișenii trebuie să mai facă un pas

PNL este singurul partid care a prezentat un program clar de dezvoltare pentru România cu proiecte concrete de investiții pentru Timiș, bazate pe fondurile europene.

Echipa liberală a candidaților pentru Senat și Camera Deputaților va susține obiectivele de maximă importanță pentru ca Timișul să aibă un salt de dezvoltare în următorii 4 ani.

Alin Nica, președintele CJ Timiș, și parlamentarii PNL susțin 7 proiecte pentru judet: Centura completă a Timișoarei, autostrada Timișoara-Moravița, noua descărcare de pe A1 Arad-Timișoara în dreptul localității Sânandrei, Sala Polivalentă cu 16.000 de locuri, o arenă sportivă modernă, cu o capacitate de 30.000 de locuri, un spital nou, ultramodern, în Lugoj și proiectul național: Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023.

”În campania pentru alegerile locale am spus că se poate și în Timiș și că viziunea mea este pentru un județ european. Avem foarte multe proiecte care trebuie să devină realitate. Acum, timișenii trebuie să mai facă un pas: să voteze candidații PNL pentru alegerile parlamentare și să-mi ofere șansa de a lucra cu o echipă competentă și dedicată cu care să pot colabora, și o majoritate politică în Parlament, care să formeze un Guvern liberal. Alegerea e simplă: vrem dezvoltare, vrem fonduri europene, vrem proiecte și investiții? Atunci trebuie să ieșim la vot și să alegem PNL. Sunt 10 minute pentru patru ani. Orice absență de la urne a celor care vor o altă majoritate parlamentară va crește procentul PSD. Ei nu vor sta acasă, dar se vor folosi din plin dacă tu o vei face. Dacă alegi să nu participi, de fapt votezi PSD. Acum un an, noi am ales să ne asumăm guvernarea în vremuri dificile pentru România. În 6 decembrie, e rândul cetățenilor să aleagă”, a punctat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Vot în siguranță

Votul va fi la fel de sigur precum mersul la cumpărături. Organizarea impecabilă a alegerilor locale a demonstrat că nu există niciun risc de transmitere a virusului SARS-COV-2, pentru că forțele de ordine vor asigura respectarea tuturor măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii: mască, dezinfectant și respectarea distanțării fizice.

