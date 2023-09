Alin Nica rămâne fără postul din Consiliul Național de Integritate: ”Votul politic bate justiția!”

Președintele Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica, a rămas fără locul deținut in cadrul Consiliului Național de Integritate. El se consideră ”executat” de coaliția PSD-USR, mai precis perechea Simonis-Trifan. El spune că i s-a fabricat un dosar, acum este cercetat, dar și așa a rămas fără demnitate.

”Votul politic bate justiția! Astăzi, coaliția PSD-USR a votat pentru revocarea mea din Consiliul Național de Integritate, fără niciun temei legal, cu unicul scop de a grăbi acapararea Agenției Naționale de Integritate. Parlamentarii Alfred Simonis (PSD) și Raoul Trifan (USR) au cerut revocarea mea din funcția de membru al Consiliului Național de Integritate deși procurorii nu au apucat să se pronunțe asupra dosarului care mi-a fost fabricat politic de către cei care astăzi mi-au aranjat revocarea.

Mecanismul e simplu: o persoană plătită reclamă diverse spețe, procurorii sunt obligați să cerceteze, timp în care oponenții politici intoxică spațiul public cu minciuni ascunse în spatele unor așa zise declarații politice. Pentru că nu am mentalitate de victimă, deși sunt atacat constant și nejustificat, voi contesta în instanță votul senatorilor care m-au demis din Consiliul Național de Integritate.

Pe cei care au ticluit o asemenea mizerie, pe cei care dau bani pentru așa ceva cu gândul că vor câștiga voturi în plus, am încredere că îi va sancționa comunitatea, la alegeri”, spune Nica.

Oficialul PNL mai spune că a fost executat pentru că a atras atenția că ANI nu își face treaba.

”Poate vă întrebați de ce a fost o miză înlăturarea mea din Consiliul Național de Integritate. Acest Consiliu este singura entitate cu atribuții de control asupra ANI, astfel că, la scurt timp după ce am adus în atenția presei disfuncționalitățile acestei instituții, după ce am arătat cum aceasta riscă să fie folosită pentru hărțuirea unor oameni nevinovați, PSD-ul s-a activat instant. Dacă până acum am atras atenția că 9 din 10 persoane reclamate de către ANI la Parchet, la final, sunt declarate nevinovate, mă aștept ca, în câteva luni, PSD-ul să își facă treaba și, în an electoral, să asistăm la acel film sinistru în care președintele ANI, băiat de primar PSD-ist, va lega și va dezlega cariere administrative și candidaturi politice. Vor fi 10 din 10 nevinovați cu reputația afectată, vor fi 10 din 10 șantajați politic și 10 din 10 persoane linșate mediatic în timp ce adevăratele dosare de corupție, șpăgile și combinațiile vor rămâne în siguranță, în afara atenției publice”, continuă Alin Nica.

El consideră că pierderea postului este temporară și că va continua să semnaleze abuzurile comise de instituție.

”Chiar dacă, temporar, am pierdut calitatea de membru al Consiliului Național de Integritate, voi continua să semnalez abuzurile comise de ANI și voi monitoriza activitatea acestei instituții. Apreciez munca depusă de angajații ANI, știu că își fac datoria, însă, pentru ca munca lor să dobândească valoare, este nevoie de o schimbare sistemică, acea schimbare pe care începusem să fac și care m-a costat dosarul fabricat politic.”, a mai anunțat Nica.

Omul politic cere ca dacă va fi declarat nevinovat, cei care i-au luat funcția să își dea demisia.

”Închei cu o întrebare: cei care mi-au cerut revocarea sunt gata sa își dea demisia din funcțiile publice pe care le dețin dacă voi fi declarat nevinovat?”, încheie Nica.

