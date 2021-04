Alin Nica, replică la Dominic Fritz: ”Am oferit deja spaţiu pentru punerea în carantină a migranţilor şi sunt surprins că acest lucru nu este cunoscut la nivelul Primăriei Timişoara”

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a transmis, marţi, că instituţia pe care o conduce a oferit deja spaţiu de carantinare pentru migranţi şi s-a arătat surprins că acest lucru nu se cunoaşte în Primăria Timişoara. Reacţia vine după ce primarul Dominic Fritz a susţinut că Primăria este singura care asigură spaţii de cazare transfugilor şi că autorităţile centrale nu reuşesc să gestioneze problema.

”CJ Timiş a oferit deja spaţiu pentru punerea în carantină a migranţilor şi sunt surprins că acest lucru nu este cunoscut la nivelul Primăriei Timişoara. Prefectura Timiş ne-a solicitat locurile de cazare, iar noi am răspuns acestui apel cu punerea la dispoziţie a unui spaţiu pregătit să primească 45 de persoane, igienizat, compartimentat şi autorizat DSP Timiş (imaginile sunt ataşate). Sper ca eforturile noastre să nu fi fost în van, iar infrastructura existentă să fie folosită dacă a fost solicitată”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

CJ Timiș a aprobat de săptămâna trecut amenajarea și alocarea unui asemenea spațiu, cu 45 de locuri, dar acesta trebuie preluat de Primăria Timișoara pentru a funcționa.

De altfel, şeful CJ Timiş a reacţionat şi luni, imediat după crima dintre migranţi, soldat cu un mort şi un rănit, şi a anunţat că va cere întrunirea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru a găsi noi soluţii pentru gestionarea acestei probleme în comunitate.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat că Primăria Timişoara este singura autoritate care pune la dispoziţie spaţii de carantinare pentru migranţi.

”Suntem singura autoritate care pune la dispoziţie spaţii de carantinare pentru migranţi. Am făcut centrul de carantinare, am cazat peste 2.500 de migranţi acolo. Asta este responsabilitatea noastră, ca autoritate locală. Dincolo de asta, gestionarea fenomenului de migraţie este în responsabilitatea IGI, emigrări, poliţie de frontieră şamd. Acest fenomen nu va dispărea peste noapte. Vom trăi, că ţară, cu fenomenul migraţiei aşa cum toată Europa se confruntă cu acest fenomen şi acum cifrele mai degrabă o să crească, că vine vara. Suntem pe rutele de migraţie (…) Încă aştept să ofere şi CJT un spaţiu de carantină, asta ne-ar ajuta foarte mult, dincolo de asta, pentru cazarea solicitanţilor de azil avem o instituţie responsabilă în România, IGI, care are spaţii de cazare. Dacă aceste spaţii de cazare nu ajung, atunci este responsabilitatea lor e să găsească soluţii. Eu, ca primărie, nu am cum să ofer locuri de cazare”, a declarat Dominic Fritz, marţi, într-o conferinţă de presă.

