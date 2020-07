Alin Nica: „Riscul cel mai mare pentru Timișoara – Capitală Culturală Europeană este de a pierde premiul Melina Mercouri”

Liberalul Alin Nica, candidat la președinția Consiliului Județean Timiș, a susținut o declarație de presă, luni, 6 iulie, în calitate de reprezentant al României în echipa Comisiei Europene care desemnează și monitorizează capitalele culturale europene.

Din această postură, acesta a tras un semnal de alarmă: Timișoara, dacă nu se rezolvă conflictele din Asociație, riscă să piardă premiul „Melina Mercouri”, care, în ultimii 35 de ani, a fost mereu desemnat proiectelor de Capitală Culturală Europeană. Totuși, Nica a dat asigurări că titlul va rămâne la Timișoara, chiar cu riscul ca „anul de implementare a titlului să fie unul mai «low», sub nivel, ca și calitate, ca și impact al implementării acestui titlu”.

Nica a comentat, pe scurt: „Voi spune câteva cuvinte despre o problemă foarte stringentă pentru Timișoara și de România, până la urmă. Este vorba despre îngrijorarea pe care o are timișoreanul de rând, dar și oamenii de cultură, când văd disensiunile, conflictele din Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană. Privesc și eu cu tristețe ce se întâmplă, și de aceea nu am putut să stau deoparte, din perspectiva și experiența pe care o am ca și expert al Comisiei Europene în juriul care monitorizează capitalele culturale, printre care și Timișoara 2021”.

„În primul rând, avem riscul operațional: riscul ca să pierdem specialiști, profesioniști de marcă, care participă în acest moment în acest proiect de implementare a titlului de Capitală Culturală Europeană. Avem riscul financiar, datorită subfinanțării de actorii publici implicați în susținerea titlului. Nu în ultimul rând, aceste riscuri pot să ducă la consecințe din cele mai grave. Principala consecință se referă la pierderea premiului «Melina Mercouri», care se acordă la finalul perioadei de monitorizare, chiar înaintea anului de implementare”.

Ar fi o premieră negativă: în ultimii 35 de ani, de când există titlul de Capitală Culturală Europeană, toate proiectele au primit acest premiu, în valoare de 1,5 milioane de euro. În acest sens, Nica le cere decidenților să rezolve problemele legate de dialog, să treacă peste orgolii și poziții politice. Ședința de board de săptămâna trecută, spune Nica, a fost „cireașa de pe tort”, fiind deja cunoscute cele interne dintre conducere și board și dintre board și angajați. În privința fondurilor, candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean spune că Primăria Timișoara a dat cei mai mulți bani, dar și așa doar la două treimi din cât s-a angajat. De altfel, a mai spus acesta, nici Consiliul Județean, al doilea finanțator, nu a dat decât o treime din cât a promis, iar guvernul doar 10%.

Soluția lui Robu, de a se activ Primăria din proiect, fără a mai face parte din Asociație, a mai spus Nica, a fost implementată, aproximativ la fel, și de orașul Elefsina. „Acolo, era, tot așa, un conflict între două persoane cu decizie în cadrul asociației de implementare. Acolo, soluția a fost că primăria s-a implicat, a luat lucrurile în propriile mâini și i-a dat afară pe amândoi. Așa s-a întâmplat acolo, nu știu ce se poate întâmpla la noi. Nu sunt eu cel care decide”, a spus liberalul.

Problema cu ideea lui Robu, care ar trebui să treacă prin Consiliul Local Timișoara, dar nu există proiect de hotărâre pentru aceasta. Această situație, spune Nica, este strict problema primarului Timișoara, el fiind cel care trebuie să dea explicații. Trecerea proiectului la Primărie, spune Nica, poate fi considerat bun doar dacă se păstrează experții.

