Alin Nica s-a răzgândit. A fost convins de suporteri să susțină un stadion fără pistă de atletism. S-ar putea să fie, însă, prea târziu

Alin Nica s-a întâlnit luni cu suporterii echipei de fotbal Politehnica Timișoara pentru a discuta proiectul stadionului care va lua locul actualului „Dan Păltinișanu”, de a cărui construcție se ocupă Compania Națională de Investiții pentru Consiliul Județean Timiș. Nica spune, printr-o postare pe Facebook, că, într-adevăr, ar fi mai bună soluția unei arene fără pistă de atletism, însă s-ar putea să fie prea târziu, studiul de fezabilitate fiind aproape de finalizare. Acesta se arată dezamăgit de faptul că predecesorii săi nu au stat la discuții cu suporterii și înainte de lansarea procedurii.

„M-am întâlnit ieri cu reprezentanții suporterilor Peluza Sud și Druckeria pentru a discuta situația proiectului noului stadion din Timișoara. Am ascultat dorințele și argumentele lor și am dialogat pe larg pe marginea premiselor de la care pornim construcția viitoarei arene”, scrie Nica, la începutul postării.

Acesta dă asigurări că stadionul va fi unul multifuncțional, dotat cel puțin pentru fotbal, rugby, organizări de evenimente și expoziții. A fost agreată varianta unei arene de aproximativ 32 mii de locuri, de categoria UEFA 4, iar locația a fost chiar apreciată de către suporteri, cu mici recomandări privind transportul și a detalii care țin de confortul și facilitarea unei experiențe plăcute pentru publicul larg.

Discuțiile au fost mai nuanțate, însă, în privința pistei de atletism. „Subiectul fierbinte a fost pista de atletism, dacă și cum se poate renunța la ea. Ca președinte CJ Timiș, am preluat documentația și demersurile făcute în mandatul anterior. După cum s-a văzut în repetate rânduri, nu sunt genul de lider care neagă sau blochează proiectele începute de administrația precedentă. În cadrul ultimei discuții de la București, răspunsul privind finanțarea stadionului a fost scurt și la obiect: va fi cu pistă, situație în care am considerat oportun să o valorific ca atare și dacă s-a hotărât să fie pistă, măcar să fie una la standarde care să permită evenimente europene și mondiale. Am aflat astăzi că suporterii nu știau această veste și că a fost pentru prima dată când s-au întâlnit cu vreun reprezentant al autorităților, că nu a existat un proces de consultare și nu și-au exprimat părerea oficial pe această temă”, scrie președintele CJT.

„Mă bucur că am fost primul deschis către dialog dar îmi pare rău că dialogul se întâmplă atât de târziu, stadionul fiind deja către finalul studiului de fezabilitate. Cu toate acestea, susținut de comunitatea suporterilor de fotbal și de argumentele lor pertinente, am agreat să solicit un stadion fără pistă de atletism”, mai punctează liberalul.

Acesta dă asigurări, în schimb, că păstrează interes și pentru atletism, însă speră că în această direcție se va implica și Primăria Municipiului Timișoara. „Interesul și sprijinul meu pentru atletism rămân în picioare. Cred că se impune asigurarea infrastructurii pentru această disciplină sportivă și sper să văd o acțiune concretă din partea Primăriei Timișoara, desigur cu sprijinul CJ Timiș”, scrie, în încheiere Nica.

