Alin Nica, șeful PNL Timiș, despre senatorul USR Raoul Trifan: ”Este un accident al democrației”

Președintele PNL Timiș, Alin Nica, i-a răspuns, vineri senatorului USR, Raoul Trifan, după ce acesta în numise Pinocchio de Dudești, demagog și că se laudă degeaba cu ridicarea stadionului nou al Timișoarei. Chiar înainte de Crăciun, cei doi politicieni au ajuns să se contreze, Nica răspunzându-i senatorului, pe care l-a numit ”accident al democrației”.

Poziția PNL a venit la scurt timp și, conform acesteia, ”Raoul Trifan, senatorul USR de Timiș, își arată încă o dată incompetența și insistă să defileze cu lipsa sa de pregătire în administrație”.

Senatorii liberali au ieșit de la vot atunci când Trifan a depus un amendament la bugetul de stat pe tema stadionului din cauza stupidității amendamentului,

”Senatorul fără școală s-a mirat zilele trecute de reacția parlamentarilor PNL de Timiș la amendamentul său prin care cerea bani de la bugetul național, pentru Consiliul Județean Timiș, fondurile urmând a fi alocate, în viziunea USR-istului, la construirea noului stadion din Timișoara. Parlamentarii PNL de Timiș fie au ieșit din sala de plen pentru că le-a fost jenă de stupiditatea amendamentului, fie au votat împotrivă sau s-au abținut. Stadionul care urmează să fie construit la Timișoara este o investiție derulată prin Compania Națională de Investiții, Consiliul Județean Timiș fiind beneficiar. Deci banii există și vor veni de la CNI. Chiar dacă CJT ar fi construit din fonduri proprii acest stadion, suma oferită fictiv cu multă generozitate de către domnul senator USR ar fi fost complet inutilă deoarece investiția se află în stadiul de avizare a studiului de fezabilitate. Până nu va fi publicată Hotărârea de Guvern pentru construirea noului stadion, nu este legal să fie alocate sume de bani pentru lucrări de execuție”, este poziția PNL.

Mai mult, Alin Nica spune că este șocat de amatorismul senatorului despre care spune că este o persoană fără pregătire.

”Amatorismul senatorului fără școală mă șochează. Știam că nu are pregătire, dar să faci asemenea gafe și apoi să te mai și lauzi cu ele mi se parte inadmisibil. I-aș recomanda domnului respectiv niște cursuri de administrație, dar nu știu dacă are pregătirea de bază necesară pentru a se înscrie la aceste cursuri. Ce i-ar folosi cu certitudine ar fi niște cursuri de bun simț, dar, din păcate, nici în zona aceasta nu are potențial. Oamenii care visau să schimbe sistemul ne demonstrează din nou că sunt doar niște habarniști agresivi lipsiți de bun simț și de cunoștințe elementare în administrație. Pentru mine, domnul senator este un accident al democrației care sper să nu se mai repete”, spune președintele PNL Timiș, Alin Nica.

