Alin Nica și noii consilieri județeni, învestiți în prezența lui Orban

Sâmbătă, 24 octombrie, Alin Nica, noul președinte al Consiliului Județean Timiș, și noii consilieri județeni și-au depus, în prima ședință a noului mandat, jurămintele. Ceremonia, inițial programată vineri, a fost amânată pe sâmbătă pentru a putea fi prezent și premierul Ludovic Orban. Așa cum a promis, prezent a fost și primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz.

Conform deciziei Tribunalului Timiș din 19 octombrie, au fost validați 31 de mandate, din totalul de 36. Între timp, de la depunerea dosarelor de candidatură și până acum, cinci dintre aleși și-au declarat retragerea: Nicolae Bitea, Cosmin Buboi (PNL), Adrian Pau, Nicolae Birău (PRO România) și Raoul Trifan (USR PLUS). Acum, se așteaptă ca partidele să vină cu noi propuneri pentru locurile rămase disponibile, cel mai probabil, urmând să intre în CJT următoarele nume de pe listele propuse la alegerile din 27 septembrie.

Noii consilieri județeni validați sunt următorii: PNL – Mihai Cornel Anghel, Ciprian Blaga, Ciprian Bogdan, Mihăiță Bojin, Mihaela Maria Galescu, Liviu Marius Cocean, Cosmin Costa, Marius Hiticaș, Marin Popescu, Alin Popoviciu, Alexandru Preoteasa, Călin Roman, Dan Sarmeș, Ciprian Trocan; USR PLUS – Călin Badiu, Laura Boldovici, Alexadru Cadar, Alexandru Caplat, Bianca Luca, Petru Mihăieș, Cristian Moș, Raoul Olajos, Viviana Țecu; PSD – Petru Andea, Sabin Bociu, Aura Danielescu, Călin Dobra, Dan Idolu, Mihai Ritivoiu, Ioan Sorincău; PRO România – Valentin Korman.

Toți cei 31 au declarat: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Timiș, așa să-mi ajute Dumnezeu”. Acestora le-a urmat Alin Nica, noul președinte CJT, care, după ce și-a depus și el jurământul, a ținut și o mică cuvântare.

„În prezența premierului Ludovic Orban, a prefectului județului Timiș, Liliana Oneț, a primarului ales al Timișoarei, Dominic Fritz, și a colegilor parlamentari PNL, de astăzi, am devenit președintele tuturor locuitorilor din județul Timiș. Este o onoare să fiu în slujba dumneavoastră. Cetățenii așteaptă de la noi realizări, proiecte concrete pentru ei, lucruri bune pentru orașele, comunele și județul nostru. Ne așteaptă momente dificile în acest context pandemic pe care trebuie să le depășim cu unitate, înțelepciune și cu dorința de a face mai bine pentru oamenii care ne-au votat.

Ne așteaptă proiecte frumoase pe care trebuie să le îndeplinim sau să le continuăm, ne așteaptă proiecte strategice care au nevoie de susținerea Guvernului României și m-aș referi doar la câteva: centura ocolitoare a municipiului Timișoara, noua ieșire de pe autostradă, autostrada Timișoara-Belgrad, sala polivalentă, stadionul. Dar, pe lângă toate acestea, mă rog bunului Dumnezeu să ne dea tuturor puterea, înțelepciunea și hotărârea să le ducem pe toate la bun sfârșit. Mulțumesc tuturor și succes noii echipe de la Consiliul Județean Timiș!”, a declarat Nica.

Ludovic Orban a avut și el un discurs: „Am ținut să fiu prezent la această ședință de constituire a Consiliului Județean, la invitația președintelui Alin Nica, pentru a transmite un mesaj simplu: „Guvernul pe care îl conduc respectă autoritățile locale alese care cunosc cel mai bine nevoile concrete ale comunităților locale, care sunt cel mai aproape de cetățean. Pentru noi, subsidiaritatea, autonomia locală, descentralizarea, nu sunt vorbe în vânt, ci reguli după care încercăm să funcționăm”.

Premierul a vorbit despre dificultățile suplimentare aduse noilor aleși locali și județeni de lupta cu COVID-19. El a vorbit și despre planurile administrațiilor liberale pentru următorii patru ani: digitalizarea și simplificarea administrațiilor, creșterea vitezei de adoptare și implementare a proiectelor. Pe plan local, Orban a amintit, și el, de cele mia importante proiecte cu implicare națională pentru care promite susținere în continuare: autostrada Timișoara-Belgrad, finalizarea centurii ocolitoare a Timișoarei, o legătură mai bună cu autostrada A1, sala polivalentă și stadionul.

Dominic Fritz a primit și el cuvântul, rezumându-se la a spune: „Felicitări pentru aceste alegeri, mă bucur că avem o nouă echipă tânără, cu noi idei pentru județ. Eu, în calitate de primar ales al Timișoarei, pot să vă asigur că o să colaborăm pentru binele Timișoarei și binele județului. Mă bucur că avem și susținerea guvernului”.

Ulterior, la declarațiile de după finalizarea ceremoniei, au participat doar Alin Nica, Ludovic Orban și Liliana Oneț, prefectul județului Timiș. Doar primii doi au și luat cuvântul, în mare, reluând ideile transmise în discursurile din timpul festivității. Aici, Orban i-a adus câteva felicitări suplimentare lui Nica:

„Am ținut să fiu prezent alături de Alin Nica la acest moment ceremonial de învestire în funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Îl felicit pentru succesul obținut. Le mulțumim locuitorilor județului Timiș care au susținut și votat cu candidatul nostru și celorlalți, care nu au votat. Peste patru ani vor avea suficiente motive să voteze cu Alin Nica și echipa PNL. Alin Nica nu vine de ieri de azi în administrație, are mandate de primar în spate, cu realizări remarcabile, de notorietate națională. De asemenea, Alin Nica este un om cu o vastă experiență în activitatea la nivel european în care a reprezentat România și autoritățile locale din România o foarte bună perioadă de timp în Comitetul Regiunilor, fiind un om cunoscut și cu multă influență la nivel european.

Domnul Nica știe ce înseamnă să faci un proiect. Domnul Alin Nica știe ce înseamnă să folosești bani europeni pentru dezvoltarea comunității locale. Alin Nica știe ce însemnă administrația și a demonstrat spirit antreprenorial și excelență în administrație. Am convingerea că, împreună cu ceilalți consilieri județeni, va avea succes, cu realizări remarcabile”.

Fiind întrebat dacă i se pare normal ca PNL să aibă un reprezentant precum Călin Roman, fost pușcăriaș în urma unui act de violență, în CJT, Orban a răspuns: „Să nu uităm că noi am trecut printr-un proces de transformare. Practic s-a schimbat conducerea, am numit o conducere interimară (cu Alin Nica președinte interimar PNL Timiș – n.r.), care a fost învestită de curând. Sunt convins că va analiza caz cu caz și va lua deciziile cele mai corecte. Eu ca președinte al Partidului Național Liberal am luat decizia și am fost sprijinit colegii din Biroul Politic Național, să nu accept pe lista pentru Parlament un candidat (Florin Roman, tatăl celui în cauză, primar reales la Deta – n.r.) pentru care se pronunțase o hotărâre de incompatibilitate. În acest caz, se va pronunța conducerea județeană. Eu am încredere că noua conducere, odată ce se va instala va lua deciziile cele mai potrivite”.

„Eu am și spus-o deja de mai mult timp. Am cerut persoanei respective să renunțe la mandat. În cazul în care nu renunță – am văzut că renunță – noi am spus că o să urmăm procedurile statuare pentru excluderea persoanei respective. Cred că este momentul pentru a face acea asanare morală de care vorbeam și campania electorală. Nu ne jucăm cu acest lucru! Suntem hotărâți și fermi în această direcție”, a intervenit și Alin Nica. Reamintim, aceeași poziție a fost adoptată de acesta și în cazul lui Alin Popoviciu.

