Alin Nica și PNL Timiș, ultimele pregătiri pentru preluarea Consiliul Județean și primele anunțuri despre alegerile parlamentare

În lipsa lui Nicolae Robu, care ieri și-a dat demisia de la președinția PNL Timiș, Alin Nica a fost prezent singur, marți, la conferința de presă de la sediul partidului. Acesta nu a ezitat să vină cu concluzii după alegerile locale de duminică: PNL a câștigat în județ. Acum, strategia liberalilor este de a se pregăti pentru preluarea mandatelor, cel mai probabil peste o lună, de a alege un președinte interimar și de a începe să alcătuiască lista cu numele propuse la alegerile parlamentare din decembrie.

„Au fost niște alegeri interesante, intense, cu rezultatul – cred – așteptat de majoritatea oamenilor. Vreau să le mulțumesc timișorenilor și timișenilor pentru încrederea acordată, După 20 de ani, PNL câștigă Consiliul Județean Timiș. PNL devine principalul partid din județul nostru. Avem 47 de primari, președinția Consiliului Județean. Scorul de la președinția CJT spune totul: 42% față de 19%, următorul candidat. (…) Am satisfacția unei campanii reușite, o campanie pozitivă. Nu am avut demult alegeri la județ în care să se voteze pentru cineva, nu împotriva cuiva”, a început Nica.

„Am câștigat toate orașele mai puțin Recașul (și Timișoara – n.r.), avem Lugojul în premieră. Niciodată nu am avut atâția primari de la reînființare. Mai spun o dată: voi fi președintele tuturor primarilor. Vor fi patru ani de zile intenși, în care trebuie să demonstrăm. Simțim cu toții responsabilitatea dată de cetățeni, vom face tot posibilul să ne ducem programul, planurile la final. Voi redeschide palatul administrativ către oameni, mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă. Mai ales, voi încerca să fac ceea ce nu s-a făcut niciodată: să merg regulat în județ să vorbesc cu toți primarii, să merg pe șantierele pe care Consiliul Județean le va avea, să fiu aproape și să știu toate problemele cu care timișenii se confruntă și se vor confrunta”, promite Nica.

În legătură cu posibilele „epurări” ce vor avea loc în administrația județeană odată cu preluarea mandatului, primarul încă în funcție de la Dudeștii Noi a spus: „Nimeni care își face treaba cu conștiinciozitate, competență și profesionalism nu trebuie să se teamă că își va pierde slujba. Vreau să eficientizez administrația, să elimin clientela politică din Consiliul Județean, să avem o instituție centrată pe probleme cetățenilor. Prioritatea numărul 1, după cum am mai spus-o, este să formăm o echipă competitivă cu care să atragem cât mai multe fonduri europene”.

Nica dorește să adune la o masă toți contracandidații la președinția CJT, pentru a putea „prelua” și implementa și din ideile acestora, dacă într-adevăr se dovedesc a fi benefice județului. „Nu am văzut pe nimeni să aibă un program de guvernare locală coerent, cum am avut noi. Și ceilalți candidați au avut idei bune, pe care eu le-aș lua cu drag, pentru că îi reprezint nu doar pe cei care m-au votat, ci pe toți locuitorii județului Timiș”, a spus președintele ales al Consiliului Județean Timiș. Mandatele din consiliul județean vor fi împărțite astfel: PNL – 37, USR PLUS – 9, PSD-PPU – 7, Pro România – 3.

În acest sens, Nica mai spune că în zilele viitoare va avea o întâlnire și cu Dominic Fritz, de la USR PLUS, proaspăt ales primar al Timișoarei, pentru a definitiva un acord de colaborare, în interesul Timișoarei și Timișului, Așadar, președintele ales al CJT, consideră că este doar o problemă de timp până va fi anunțat acordul PNL cu USR PLUS.

În cadrul echipei PNL de la CJT, a spus tot acesta, până va avea loc validarea mandatelor, cel mai probabil peste trei sau patru săptămâni, încă se va lucra la strategii. O opțiune ar fi inclusiv eliminarea unor nume de pe lista consilierilor. „Acum că s-au terminat alegerile, pot să vorbesc mai deschis. M-am retras de pe această listă, trebuia să o deschid. M-am retras tocmai pentru că nu am participat la realizarea ei. Țin la anumite principii. Aceste principii ne-au fi ajutat să avem 2, 3, 4 procente mai mult. Pentru că s-a luat decizia ca lista să fie impusă, să mă încorseteze prin vicepreședinți stabiliți de altcineva, am decis să mă retrag. Da, nu am avut cea mai perfectă listă și, dacă este cazul, noua conducere a PNL Timiș va avea grijă să curețe această listă, chiar și după alegeri, astfel încât să fie reprezentativă pentru timișeni”.

În legătură cu echipa care va conduce în viitor PNL Timiș, Alin Nica spune că se vrea construirea uneia care să aibă influență la București, dar care să fie și „curată”. Influența în guvern ar trebui să ducă la materializarea mai multor proiecte majore pentru județ, dintre care a amintit: autostrada Timișoara–Belgrad, stadionul, sala polivalentă, centura ocolitoare (cea de sud, dar și cea de nord-vest), aeroportul Timișoara, și centura feroviară.

Acest lucru, spune noul președinte al CJT și, probabil, viitorul președinte interimar al PNL Timiș, se va avea în vedere și la realizarea listelor pentru parlamentare. „Eu îmi doresc ca lista de la parlamentare să fie o listă curată, impecabilă, formată din oamenii cărora să nu li se poată reproșa nimic din punct de vedere moral sau juridic, o listă în care oamenii să aibă încredere, oameni care și-au dovedit competența și profesionalismul. O listă care să facă din PNL Timiș acel nucleu de influență la București care să concret proiectele de aici. Degeaba trimitem oameni care să nu știe să ne reprezinte”, a comentat Nica. Întrebat despre Alina Gorghiu, care acum patru ani a candidat la parlamentare la PNL Timiș, chiar dacă ea este din Tecuci, el a spus doar că ea este o persoană cu foarte multă influență la București.

Referitor la Nicolae Robu, Nica a adăugat că acesta va rămâne simplu membru PNL. În schimb, despre probabila sa alegere la președinția filialei județene a partidului, el a spus: „Mâine va fi convocat biroul politic național. Am avut discuții cu domnul Orban. Nu este o chestiune pe care mi-o doresc eu (numirea ca președinte interimar – n.r.). Dacă se consideră că este necesar, îmi voi asuma, trebuie să îmi asum. Cea mai bună soluție este ca învingătorii din alegeri să își asume și conducerea”. Oricum, anul viitor PNL Timiș trebuia să își aleagă conducerea, așadar, cel mai probabil, va fi vorba despre un interimat.

În următoarea perioadă, PNL Timiș va începe să se deschidă către foștii membri, liberali care au părăsit în ultimii ani partidul. „Va trebui să redeschidem partidul către societatea timișoreană. Foarte mulți liberali care acum au dat un vot de blamă, nu s-au regăsit în conducerea PNL Timiș. Ofer șansa de reîntoarcere a tuturor liberalilor care au părăsit partidul și nu au putut să cauționeze o conducere care a fost formată într-un cerc foarte restrâns de oameni”, garantează Nica. Printre altele acesta Sorin Predescu, fostul șef Direcției de Cultură, exilat de Robu în Dolj, va avea sprijinul președintelui CJT de a se întoarce în Timiș.

