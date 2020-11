Alin Nica spune că primarul Dominic Fritz a convocat Consiliul Local pentru a alege „viceprimarii / viceprimarul”, înainte de a finaliza negocierile cu PNL

Primăria Municipiului Timișoara a anunțat, joi seară, că luni, 16 noiembrie, va avea loc prima ședință a noului Consiliu Local Timișoara. Pe ordinea de zi apar mai multe puncte. Printre acestea, depunerea jurământului ultimilor doi consilieri locali, Cosmin Tabără și Radu Țoancă, organizarea comisiilor de specialitate și, cel mai important, alegerea „viceprimarilor/viceprimarului Timișoarei”, după cum este menționat în anunț.

Ambiguitatea secvenței „viceprimarilor/viceprimarului” este sporită și de faptul că, la o zi după anunțul de convocare al Consiliului Local Timișoara, Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș și președinte interimar al PNL Timiș, anunță că negocierile între cele două partide nici măcar nu au fost finalizate.

„Despre negocierile cu USR PLUS… Am rămas surprins de faptul că primarul Timișoarei a convocat ședința, în care se va face alegerea viceprimarilor, din moment ce încă nu am terminat negocierile. Nu știu cum să iau această atitudine. Se pare că USR PLUS vrea să ducă o negociere de pe poziții de forță, nu este foarte delicat față de noi”, a declarat Nica, în conferința de presă din 13 noiembrie a PNL Timiș.

În plus, acesta consideră că atitudinea USR PLUS este cu atât mai „ciudată” cu cât, în județ, în UAT-urile unde USR PLUS are primar, s-au făcut negocieri și propuneri de viceprimari și de la PSD, și de la PRO România. „Suspiciunile noastre sunt că ei preferă PSD sau PRO România. La Cenad, a fost ales viceprimar PSD. La Giroc, s-ar fi înțeles cu primarul PSD, să voteze viceprimar USR. La Biled și Lenauheim ni se pare destul de ciudat că cei de la USR susțin un candidat PRO România. Asta vine în completarea respingerii ofertei de a avea doi viceprimari la Timișoara. Sunt foarte rigizi în această chestiune”, a adăugat Alin Nica.

Președintele interimar al PNL Timiș are și o posibilă explicație: „Și prima dată, când au mototolit pactul, s-au ridicat și au plecat de la conferința de presă, au arătat lipsa de experiență și răbdare. Este prima dată când fac asemenea negocieri de anvergură. Eu am răbdare în continuare să vedem care sunt acțiunile pe care le au în vedere. Nu o să cedăm de la principii la poziții de forță. (…) Nu aș vrea să mă lansez în declarații, care a fost motivarea”.

Ce este cert, până acum, este că unul dintre viceprimari va fi Ruben Lațcău, propunerea deja anunțată de Dominic Fritz pentru viceprimar, din partea consilierilor USR PLUS. Despre celălalt, în cazul în care se ajunge la o înțelegere între PNL și USR PLUS, se vehiculează că ar fi chiar Cosmin Tabără, cel care luni își va depune jurământul, fiind supleant în consiliu, după retragerea lui Cătălin Iapă. Despre Tabără, Nica a spus că, într-adevăr, este una dintre opțiunile PNL pentru viceprimar, dar nu a confirmat el va fi și cel înaintat până la urmă.

