Alin Nica: Timișul la nivel european (P)

Sunt bănățean. Am copilărit în Dudeștii Noi. Sunt un european convins și voi lupta pentru ca Timișul să ajungă la nivel european.

Întotdeauna mi-am respectat cuvântul dat. Niciodată n-am promis ceva ce nu-mi stă în putere să duc la bun sfârșit.

Când am intrat în politica, la 23 de ani, tatăl meu, un om simplu de la țară, mi-a spus că cel mai important lucru in viață este să poți să te uiți în ochii celor cu care te întâlnești, fără să-ti fie rușine. Și mi-a mai spus ceva – că are încredere că voi putea face asta. Nu l-am dezamăgit niciodată.

Dragi prieteni, mai sunt două zile până când vom merge la urne și ne vom alege viitorul. Două zile în care ne vom putea gândi, în liniște, la ce viitor vrem pentru noi, pentru copiii noștri, pentru orașul sau comuna în care trăim.

Duminică, pe 27 septembrie, fiecare va avea puterea să aleagă drumul pe care și-l dorește pentru comunitatea în care trăiește. Sunt sigur însă că cei mai mulți, ca și mine, își doresc ca Timișul să fie la nivel european, pentru că doar în acest fel vom putea avea o Românie modernă, europeană.

Alin Nica

PNL Timiș

Candidat la președinția Consiliului Județean Timiș

Comandat de PNL Timis. Executat de Logos Consulting. CMF: 21200012.

