Alina Dumitru, campioană olimpică la Beijing, a venit să susțină European Champion Club Cup, concursul care dă speranțe judo-ului timișorean

European Champion Club Cup va strânge în acest week-end selecționatele de judo U15 fete din patru țări la Sala Polivalentă din Moșnița Nouă. Cu această ocazie, la prezentarea într-o conferință de presă a evenimentului, Alina Dumitru, campioană olimpică la Beijing, și Beatrice Mercado, din partea asociației „Născut pentru sport”, au lăudat inițiativa lui Laur Jurcă, președintele ACS Judo Phoenix Timișoara, principalul organizator al competiției.

Beatrice Mercado a fost prima care a vorbit, asociația „Născut pentru Sport” fiind unul dintre partenerii importanți ai competiției. Continuând activitățile începute acum opt ani, atunci sub denumirea „Junior Sport”, asociația sa organizează Caravana „Născut pentru Sport”, al doilea județ în care aceasta s-a oprit fiind Timiș.

Prima vizită a caravanei, din județul Mureș, a făcut ca, timp de doi ani, 15.000 de elevi mureșeni să poată interacționa cu idolii lor din lumea sportului românesc și să primească revista „Născut pentru Sport”, din ale cărei 100 de pagini au primit informații și sfaturi care să-i ajute într-o eventuală carieră sportivă. Odată cu schimbarea locației acesteia, această șansă o vor primi și 15.000 de elevi din Timiș.

Lăudând inițiativa lui Laur Jurcă, Beatrice Mercado a spus: „Nu putea decât să ne atingă inima și să ne unim caravanele, motiv pentru care noi am semnat un parteneriat de reprezentare reciprocă și de susținere a proiectelor noastre. […] O să am marea plăcere să cunosc cele 16 fete magnifice care participă și reprezintă România. Împreună cu Alina [n. Dumitru] voi imortaliza întâlnirea și modul în care le va transmite un mesaj foarte frumos”.

Mercado a mai anticipat un eveniment din cadrul „Caravanei Născut pentru Sport”, „Gala Excelenței Bănățene”. În cadrul acesteia, 40 de tineri sportivi vor fi recompensați cu trofee pentru perfomanțele obținute, în prezența a cel puțin 12 legende ale sportului românesc și conducători de federații.

Preluând cuvântul, Laur Jurcă a ținut să mulțumească partenerilor pentru sprijinul acordat juniorilor români, în special timișoreni, din judo. El dorește ca prin clubul pe care îl conduce să poată ajuta o generație să se formeze și perfecționeze, pentru ca mai apoi să devină un model și pentru cele viitoare.

Pentru a marca momentul, Jurcă i-a înmânat Alinei Dumitru o diplomă de recunoștință a meritelor, o medalie simbolică și funcția de vice-președinte de onoare al clubului ACS Judo Phoenix. De asemenea, pentru susținerea acordată, și Beatrice Mercado a primit câte o diplomă și medalie simbolică.

„Mă bucur foarte mult că Beatrice Mercado a ales să ne fie aproape. Alina Dumitru… în primul rând, pentru campioană noastră olimpică, care pentru noi este o legendă vie și un model demn de urmat de orice copil, ne bucurăm că ales să vină la Timișoara, să cunoască fetele și să le insufle puțin din ceea ce ea a făcut odată pe tatami”, și-a motivat Jurcă decizia.

Alina Dumitru a sesizat noutatea proiectului propus de Jurcă, menționând că generația ei nu a beneficiat de acest fel de suport. Campiona olimpică de la Beijing și-a declarat susținerea față de proiectul început la Timișoara și de generația U15.

„Ceea ce a creat Laur [n. Jurcă] astăzi și mâine și poimâne este ceva nou și mai mult de atât, este pentru o vârstă la care cu toții ne speriem atunci când ajungem. Este o vârsta la care nu toți ne găsit atent drumul, din păcate. Și eu am știut sportivi care au ajuns la vârsta asta și degeaba le-am spus ce le-am spus că nu am avut cum să-i țin, iar dacă Laur face asta pentru U15, cu siguranță o să facă și pentru alte vârste. Acesta este un început, unul frumos, și am vrut să fiu alături de el și să-l susțin din toate punctele de vedere”, a spus Alina Dumitru.

Experimentata judokă a mai spus că ea, abia la 14 ani, având doi de experiență, a ajuns să înțeleagă sportul practicat. Tocmai de aceea, în opinia ei, acțiunea lui Laur Jurcă de a susține tânara generație este cu atât mai mult de apreciat. Tinerilor sportivi le recomandă „să-și creeze singuri viitorul” prin muncă, deoarece talentul îi va ajuta doar până la o anumită vârstă și un anumit nivel de pregătire.

European Champion Club Cup se desfășoară în perioada 8- 10 noiembrie, la Sala Polivalentă din Moșnița Nouă. Vor participa tinere judoka din alte tre țări, fiecare cu câte un club: Germania – TSV Abensberg Judo, Serbia – Judo Klub Lokomotiva Vršac și Ungaria – BM Kano Judo SE Békéscsaba.

Competiția va începe sâmbătă la ora 9.00, în sistem de meciuri tur-retur și finală între cele mai bune două echipe, la fiecare dintre cele opt categorii de greutate, de la 32 kg la +57 kg. Competiția va fi transmisă integral pe canalul de facebook al evenimentului.

Micile judoka, toate medaliate cel puțin la concursuri naționale, care vor reprezenta România s-au strâns sub egida clubului ACS Judo Phoenix, provenind din toate colțurile țării. Atât Alina Dumitru, cât și Laur Jurca, cred că acesta este un bun prilej ca fetițele să învețe cum e să porți tricolorul la competiții de rang cât mai înalt.

Ambii sunt de acord că, deși în urmă cu câteva generații acest lucru era inimaginabil, micile fetițe pot începe să câștige premii sub formă de bani încă de la vârste foarte fragede. Marele premiu al competiției din acest final de săptămână este de 1.000 de euro, în timp ce locul doi și trei se vor alege cu 700 și, respectiv, 400 de euro.

