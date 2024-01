Alina Gorghiu, prezentă, vineri, la şedinţa solemnă a Consiliului Baroului Timiş: ”Deficitul în magistratură va fi rezolvat în maxim un an şi jumătate”

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu a declarat, vineri, la şedinţa solemnă a Consiliului Baroului Timiş, că estimarea ei este că vor avea luna martie, când se vor fi terminat procedurile de recrutare, o infuzie în sistem de aproximativ 700 de magistraţi, şi că acest deficit în magistratură va fi rezolvat în următorul interval de maxim un an şi jumătate, scrie news.ro.

”Şi în 2024, cât va fi mandatul meu de ministru, voi pleda şi voi continua să fiu foarte atentă să sprijin această profesie din care fac parte. Aţi avut de exemplu în 2023 problema neplăţii sau a plăţii întârziate a onorariilor din oficiu. Tot împreună cu această echipă din conducerea dumneavoastră am rezolvat-o, ştiu că sunt încă Barouri care se confruntă cu lipsa de spaţii în instanţe şi anul acesta voi face un dialog constructiv cu conducerile instanţelor şi acolo unde nu s-a găsit o formă de înţelegere, am convingerea că vom putea soluţiona şi acest aspect”, a spus Gorghiu, la Consiliul Baroului Timiş. ”Rugămintea mea la dumneavoastră este să avem un dialog constructiv, să încercăm să înţelegem că e important ca toţi magistraţii să intre în sală dar în acelaşi timp să ştiţi că problema deficitului magistraţilor este una reală, sigur, pe cale de rezolvare, dar este o problem reală”, a mai spus ea, despre protestele magistraţilor. Alina Gorghiu a afirmat că, dacă la judecători sunt în momentul acesta prevăzute 5066 de posturi, 1000 sunt vacante, iar la procurori, din 2950 de posturi sunt vacante 948. ”Vă asigur însă că şi CSM şi Ministerul Justiţiei şi statul român facem eforturi să rezolvăm această situaţie şi estimarea mea este că vom avea luna martie, când se vor fi terminat procedurile de recrutare, o infuzie în sistem de aproximativ 700 de magistraţi”, a anunţat Alina Gorghiu, amintind de deciziile semnate de Klaus Iohannis prin care magistraţi care erau la pensie au venit înapoi în magistratură. ”Eu cred că acest deficit în magistratură (..) va fi rezolvat în următorul interval de maxim un an, un an şi jumătate”, a precizat ea.

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Timiş, despre fenomenul fugarilor, că aducerea din Brazilia a două persoane a costat statul român 82.000 de lei, iar ca să-l aducă pe Baicu Cristian din Republica Dominicană, statul român a scos din buget 57.173 lei, în timp ce pentru un fugar din Costa Rica, 54.300 lei. Anul trecut, în 2023, statul român a cheltuit peste 10 milioane de lei ca să aducem în ţară persoanele urmărite internaţional, a mai spus Gorghiu.

”Lucrăm acum la foc continuu la combaterea fenomenului fugarilor, sunt acele persoane care se sustrag executării pedepselor în România şi sigur că sunt o moştenire grea, cu care nu ne mândrim dar pe care va trebui să o rezolvăm. Ministerul Justiţiei, zilele trecute a iniţiat un proiect legislativ care este deja în dezbatere publică, prin care fugarul trebuie să suporte costurile aducerii sale sale însă în ţară, pentru că justiţia în România trebuie să fie înfăptuită până la capăt. Ca specialişti ai dreptului, vă invit să vă uitaţi peste acest proiect, să sesizaţi vă rog dacă credeţi că trebuie făcute îmbunătăţiri”, a spus Gorghiu.

Ea a prezentat şi mai multe cifre privind ”amploarea poverii pe care o duce statul” cu fugarii.

”Anul trecut, în 2023, statul român a cheltuit peste 10 milioane de lei ca să aducem în ţară persoanele urmărite internaţional. Faceţi socoteala şi vă daţi seama cam cât înseamnă acest impact şi o să vă dau doar 3 cazuri ca să realizaţi care ar fi cheltuiala statului român cu unele dintre cele mai scumpe misiuni pe care le-am realizat, cu cheltuieli suportate de stat. De exemplu, am adus din Brazilia, 2 persoane, doi fugari şi doar faptul că a trebuit să-i aducem înapoi să-i băgăm în sistem sistemul penitenciar românesc, ca să îşi execute pedeapsa, ne-a costat 82.000 de lei”, a afirmat Gorghiu. Ea a dat alt exemplu, cu un fugar din Republica Dominicană.

”Ca să-l aducem pe Baicu Cristian, statul român a scos din buget 57.173 lei şi am mai adus un alt fugar (..) pe care îl cheamă Mitroi Octavian din Costa Rica 54.300 lei. ”De aceea vă rog să sprijiniţi adoptarea unei legislaţii sănătoase şi dacă aveţi propuneri de îmbunătăţire vă rog să le faceţi, pentru că problema aceasta trebuie rezolvată de statul român şi mă bazez pe suportul dumneavoastră”, a completat Gorghiu.

Comentarii

comentarii