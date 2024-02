Almost Night, Almost Light – un artist clujean expune în premieră la META Spațiu Timișoara

Almost Night, Almost Light – un artist clujean expune în premieră la...

Galeria de artă contemporană META Spațiu are plăcerea de a vă invita la expoziția de pictură a lui Mathias Bar, Almost night, almost light, în 15 februarie de la ora 18:30.

Aceasta este prima expoziție personală a artistului clujean la META Spațiu, după două expoziții de grup din care a făcut parte în 2022 și 2023.

Almost night, almost light este o cercetare profundă a complexității existenței umane, invitând spectatorii să navigheze printr-o rețea densă de povestiri vizuale.

Lucrările lui Mathias Bar dezvăluie adesea scene suspendate în fluiditatea timpului: personaje eterice care navighează prin peisaje onirice, creaturi mitice și dinamici complicate între figurile umane și animale sălbatice, impulsionând un sentiment de conexiune și introspecție, mai degrabă decât teamă sau înfricoșare.

Cu o atingere elegantă, artistul surprinde esența naturii umane, în care interacțiunea forțelor contrastante, precum binele și răul, lumina și umbra, prădătorul și prada, devine o reflectare emoționantă a dinamicii de putere inerente în structurile sociale.

Vă așteptăm să descoperim împreună universul artistic al lui Mathias Bar, joi 15 februarie | 18:30, la META Spațiu -îndeamnă META Spațiu.

