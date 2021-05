Alpiniștii Horia Colibășanu vorbește despre clipele cumplite în care a fost surprins de o avalanșă de zăpadă – Audio

Alpiniștii Horia Colibășanu, Marius Gane și Peter Hámor au ajuns ieri în siguranță în Tabăra de Bază a muntelui Dhaulagiri (Nepal), după ce au fost surprinși în cort de o avalanșă în noaptea de duminică (9/10 mai). Avalanșa a durat câteva zeci de secunde și i-a îngropat sub un strat de zăpadă de peste un metru, transformând ascensiunea într-o cursă contra-cronometru pentru supraviețuire.

“Nu ni s-a mai întâmplat vreodată să vină avalanșa din lateral. La un moment dat probabil zăpada a căzut peste peretele de gheață care ne proteja. Ne-a strivit pur și simplu înăuntru. Am încercat să opunem rezistență ca să păstrăm un mic buzunar de aer în jurul gurii. (…) S-a oprit avalanșa. Era complet întuneric și, deși eram toți trei în același cort, nu i-am mai auzit pe colegii mei. S-a făcut liniște. Tot ce am putut să fac a fost să caut cât de repede briceagul în buzunarul de la piept. Știam că aceasta e procedura în caz de avalanșă peste cort. Dacă nu tai pânza, nu ai cum să ieși. Simțeam că se termină aerul. Am scos briceagul, am tăiat cortul. A trebuit să împing prin acel metru de zăpadă ca să ies afară. Eram foarte încărcat cu adrenalină. Am reușit să ies cu o mână în față, mâna cu briceagul, (…) să respir.”

Horia Colibășanu a relatat în amănunt astăzi, 12 mai, incidentul dramatic petrecut la 6800 de m., în timpul tentativei de a deschide o rută nouă, în premieră mondială, pe creasta nord-vestică a muntelui Dhaulagiri.

“Pe baza celor întâmplate și a prognozei de vreme am decis să oprim expediția, riscurile sunt nejustificat de mari și preferăm să ne întoarcem acasă.”

Mai jos puteți găsi înregistrarea făcută astăzi în Tabăra de Bază prin telefonul-satelit.

Comentarii

comentarii