Alternative la jocul de Craps cu şanse mai mari de câştig!

Cunoscut sub denumirea de Barbut, jocul Craps are în prim plan o pereche de zaruri care se aruncă pe o masă de joc. Cel care face această acţiune se numeşte aruncător şi de rezultatul aruncării sale depind pariurile celorlalţi participanţi la joc. Cum se folosesc numai 2 zaruri, există un număr posibil de 36 de combinaţii, cuprinse între 2 şi 12.

Craps este un joc care aduce în primul distracţie, aşa că întotdeauna se va surclasa orice altă ofertă din cazino din acest punct de vedere. Dar în ceea ce priveşte câştigurile, există jocuri mult mai ofertante pe care le poţi învăţa dacă citeşti rândurile care urmează.

1.Mini Baccarat

Să prinzi un număr mare de free spins este dorinţa pe care fiecare jucător. De obicei acestea vin sub forma unui bonus oferit de către platforma unde activezi sau în cele mai multe cazuri din specialele pe care sloturile le oferă.

Dar, să ai acces la runde de învârtiri gratuite nu înseamnă că eşti deja câştigător. La un slot totul ţine de noroc şi numai acesta va intermedia pentru tine obţinerea vreunui câştig. Dar decât să stai la voinţa hazardului, este bine să alegi un joc unde talentul şi abilităţile tale îţi pot oferi avantaje clare.

Un asemenea joc este cel de Mini Baccarat, un joc de masa unde ai 2 opţiuni de pariere, pe dealer sau pe jucător. Nu în ultimul rând în denumirea jocului intră şi faptul că miza este una mică, deci te va feri de faliment. Ca orice alt joc de masă şi în cel de Mini Baccarat ai de-a face cu marginea de casă, atât pentru pariul pe dealer cât şi pentru cel pe jucător. În primul caz, marginea de casă este de 1,06% în timp ce jucătorul oferă o margine de casă de 1,24%.

Cum te ajută acest lucru? Simplu, o margine de casă mică înseamnă pentru tine şanse mari de reuşită şi implicit de realizare de câştiguri. Cum însă cele 2 pariuri sunt apropiate, rămâne doar la inspiraţia ta să îl alegi de fiecare dată pe cel câştigător.

2.Blackjack

Cele mai multe variante de blackjack oferă o margine de casă care pleacă de la 1% şi scade până la o valoare declarată de sub 0,2%. Este cea mai mică margine de casă oferită de un joc de masă, prin urmare popularitatea de care se bucură este una pe deplin justificată.

Şi pentru că ai de-a face cu cea mai mică margine de casă, este loc de adoptarea de strategii câştigătoare. Dacă stăpâneşti una dintre ele atunci poţi spune că ai şanse reale de a bate casa în acest joc de cărţi.

Şi o poţi face, pentru că în jocul de blackjack lucrurile sunt simple, eşti un jucător al cărui interes este să bată întotdeauna dealerul şi să ridice profitul de pe masa de joc. Pentru acest lucru va trebui să cunoşti care este valoarea fiecărei cărţi de joc şi care sunt modalităţile de pariere.

Trebuie să ştii că vei primi 2 cărţi de joc şi că vei putea face ulterior câteva acţiuni de pariere. Poţi apela la Split, ceea ce înseamnă că împarţi cărţile primite în 2 mâini distincte, mărindu-ţi în acest fel şansele de câştig.

Poţi cere apoi dublarea pariului iniţial şi în cazul în care nu îţi plac cărţile primite poţi chiar renunţa la mâna respectivă. Opţiunile sunt clare, nu există decât 2 posibilităţi, baţi dealerul la valoarea cărţilor sau ajungi în situaţia de egalitate.

Pentru că jocul de blackjack are o mulţime de variaţii, este indicat să găseşti jocul care ţi se potriveşte cel mai bine. Mizele diferă şi ele aşa că alege în prima fază pe cele mai mici, ca la jocul de Mini Baccarat.

Nu se garantează că de fiecare dată vei face un pariu câştigător dar măcar bugetul tău de joc nu se va epuiza rapid. Şi dacă eşti şi inspirat, vei vedea că pariurile depuse în jocul de blackjack pot cu adevărat să îţi aducă şi satisfacţiile dorite.

3.Jacks or Better Video Poker

Cel mai adesea trecut cu vederea, jocul de Poker Video din care face parte şi Jacks or Better este o soluţie ideală la jocul de Craps. Şi dacă te raportezi la RTP-ul de aproape 100% pe care acest joc îl oferă ai şi explicaţia.

Jocul în sine se bazează în esenţă pe regulile cunoscute din jocul de poker, deci va trebui să formezi una dintre combinaţiile pe care le ştii din jocul de bază. Singura diferenţa este că nu vei face acest lucru pe o masă de joc ci prin intermediul unui ecran video.

Asta este de fapt şi atracţia acestui tip de joc, combinaţia reuşită între 2 jocuri extrem de populare, păcănelele şi jocul de poker. În plus, pe ecranul jocului Jacks or Better vei vedea şi tabela de plăţi care arăta cum se plătesc combinaţiile reuşite în funcţie de miza jucată.

Denumirea jocului arată şi ea posibilităţile de câştig pe care jocul le oferă. Acest lucru înseamnă că poţi câştiga cu o pereche de valeţi sau cu cea de Q, K sau A. Poate că sunt cel mai puţin plătite combinaţii din joc dar cu siguranţă că aduc ceva în plus în contul tău de joc.

Şi ca la orice alt joc de poker, cea mai vânată combinaţie este tot cea de chintă roială, prin urmare este şi cea mai bine plătită. Dar cum jocul are şi componentă de slot, vei observa că tabela de plăţi are ataşat şi un premiu special, cunoscut sub denumirea de jackpot.

Ideea generală este că Jacks or Better oferă indiscutabil şanse superioare de a realiza un câştig decât cel de Craps. Trebuie doar să selectezi cu atenţie miza, să faci alegerile corecte şi să obţii întotdeauna cele mai plătite combinaţii din joc.

Concluzie

Jocul de Craps este unul care oferă distracţie la maxim şi este pe alocuri spectaculos prin prisma rezultatelor pe care aruncarea celor 2 zaruri o aduce. Dar în afară de spectacol ai nevoie şi de reale şanse de câştig, pentru a rămâne pe platformă cât mai mult timp cu putinţă.

Dacă vrei acest lucru alege alte jocuri mult mai ofertante decât cel de Craps. Începe cu jocul de Mini Baccarat, treci la cel de Blackjack şi nu te feri de Jacks or Better. Sunt jocuri cu reale şanse de câştig şi dacă vei găsi inspiraţia adecvată cu siguranţă că nu te vor dezamăgi!

