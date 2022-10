ALUMNI UVVG Arad. Norbi Prentel : „Dacă ar exista o scară a impecabilității, unitatea de măsură ar fi Prentel-ul”

Absolventul UVVG Arad pe care-l prezentăm în această săptămână este Norbert Prentel. A absolvit specializarea Administrarea Afacerilor din cadrul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie, în anul 2020.

Este angajat al unei bănci importante din Arad, unde se ocupă de conturile firmelor mari, dar în timpul liber este artist. Chitaristul trupei Q Band de aproape 10 ani a demonstrat că se pot face două lucruri în paralel, și încă bine. Întrebat la ce ar renunța, dacă ar fi nevoit să aleagă (la sistemul bancar sau la muzică), a răspuns candid: „Renunțarea la oricare dintre ele nu este o opțiune viabilă”.

„Norbi este impecabil”, așa-l descriu colegii de formație. De aici și vorba unuia dintre ei : „Dacă ar exista o scară a impecabilității, unitatea de măsură ar fi Prentel-ul”.

Despre profesori, colegi și personalul facultății: „Sunt mai mulți profesori la care mă gândesc cu nostalgie. Am participat cu drag la cursurile dlui Florin Dumiter, Dna Luminița Păiușan mi-a fost îndrumătorul lucrării de licență, iar Laura și Adina (de la secretariat) au fost acolo pentru orice problemă am avut. Profesorul care mi-a arătat că poți fi sever, serios și cu prestanță la cursuri, dar în viața de zi cu zi un om extrem de jovial și plăcut a fost dl. profesor Haiduc.”

Cea mai intensă amintire? „Categoric susținerea lucrării de licență. Oricât de pregătit am crezut că sunt, după ani și ani de performat pe scenă, în fața unui număr mare de persoane, prezentarea lucrării a avut o încărcătură emoțională imensă. Am avut dureri de stomac, ca să fiu sincer…”

Norbi este omul care a avut două reorientări în viața profesională, schimbări de 180 de grade: „Au fost acele momente în care am decis că ce făceam atunci nu mi se mai potrivește. Așa că, cu mult calm, am luat-o de la zero în alt domeniu. Este irelevant ce am făcut înainte. A fost doar un pas spre ce sunt azi profesional.”

Mesajul pentru studenți : „Nu este niciodată prea târziu să-ți alegi drumul profesional. Aș dori să le transmit studenților un citat al lui John Maynard Keynes, care mi-a devenit motto în viață: “Greutatea nu constă în dezvoltarea ideilor noi, ci în eliberarea din ghearele ideilor vechi și perimate””.

