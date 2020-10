“Am ajuns să locuiesc în spital”. Revolta unui medic de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara

Amin Zahra, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, se declară trist, pentru că nu se mai ține cont de sfaturile medicilor, care nu mai sunt văzuți eroi din linia întâi în lupta cu Covid-19.

Mutat în urmă cu 10 ani la Timișoara, pentru a urma cursurile Universității de Medicină și Farmacie, medicul urgentist își arată revolta printr-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook.

Potrivit lui Amin Zahra, viata personalului medical din România este tot mai extenuantă, în condițiile numărului mare de pacienti diagnosticați cu Covid-19.

În plus, spune Zahra, “nu este normal, ca un medic să fie jignit, umilit și chiar să primească mai nou, recomandări de la “atotștiutorii” fără studii în domeniul medical”.

Mesajul transmis de medicul Amin Zahra, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara:

“În urma unor propuneri venite de la Direcția de Sănătate Publică, Comitetul pentru Situații de Urgență, a luat niște măsuri.. Bla bla bla

Nu vreau să discut aceste măsuri, pentru că oricum nu are rost!

Evident că sunt mulți care contestă măsurile luate, deoarece nu se încadrează in viziunea lor “în normalitate”.

E bine, vă spun eu ce nu este normal!!!

Nu este normal, ca în șapte zile să acumulezi 120 de ore petrecute în spital și nu sunt singurul medic în această situație.

Nu este normal, ca un medic să fie jignit și umilit și chiar să primească mai nou, recomandări de la “atotștiutorii”, fără studii în domeniul medical.

Din punctul meu de vedere, asta nu se încadrează în normalitate, că am ajuns să locuiesc în spital, pentru că sunt încă mulți care sfidează până la urmă viața.

Dar poate nu propria lor viață, ci pe cea a celor din jur, viața celor mai vulnerabili.

Este trist, că nu se mai ține cont de sfaturile noastre, că nu mai suntem văzuți eroi din linia întâi”.

Zilele trecute, medicul urgentist atrăgea atenția, tot prin intermediul Facebook, cu privire la gravitatea COVID-19.

“Știti ce mă surprinde, că după șapte luni de pandemie, încă sunt întrebat dacă CORONA există. V-am tot prezentat în această perioadă de pandemie diverse cazuri. Mi-aș fi dorit să fiu scriitor și tot ce-am postat să fie doar povești.

Dacă vă spun că am o pacientă în vârstă de 18 ani cu Covid 19, internată pe terapie intensivă, că este într-o stare foarte gravă și că nu are nici o patologie asociată o veți considera tot poveste? Mi-am dorit să fiu optimist până în ultima clipă și am sperat, că poate lumea va înțelege gravitatea situației.

Că cifrele pe care le vedeți sunt reale, nu sunt cifre inventate de un personal medical epuizat.

Și sunt cât se poate de reali și pacienții care stau cu zilele ca să prindă un loc pe terapie intensiva (asta dacă îl mai prind).

Nu sunt povești este realitatea dură de care eu mă lovesc, o realitate în care trebuie să refuz internarea pacientului din lipsă de locuri. Și de ce??? ‼️‼️ Pentru că sunt încă mulți care nu cred în existența acestui virus. Nu este poveste nici existența lui.

Da, există… Și v-ar fi spus și pacientul meu jandarm, care și-a făcut o promisiune că atunci când va pleca din spital va spune tuturor de covid, ei bine din păcate nu a mai apucat.

Știți ce e trist…Că până și această maimuță ar fi înțeles după șapte luni, niște reguli.

Niște reguli care sunt cât se poate de simple!!!”.

Sursa: observator.tv

Comentarii

comentarii