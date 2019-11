Ambasada SUA și UVT vă invită la Free To Rock, la Timișoara

Ambasada SUA la București și Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) îi invită pe bănățeni, vineri 8 noiembrie, la un eveniment unde două lucruri vor avea importanță: muzica rock și libertatea, la proiecția documentarului „Free to Rock” în Amfiteatrul A11 al UVT (bv. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 1), începând cu ora 18:00, în prezența producătorului Doug Yeager.

După aceea va urma discuții cu acesta. Ambasada SUA este onorată să îl aducă în orașul martir, în acest an în care sărbătorim 30 de ani de la căderea comunismului, pe unul dintre oamenii de cultura din SUA, producătorul Doug Yeager, care a reușit în documentarul „Free to Rock” să surprindă spiritul liber al tinerilor, chiar și sub cea mai crunta opresiune, și modul în care muzica rock a devenit una dintre armele de luptă împotriva comunismului.

„Free to Rock” surprinde modul în care muzica rock a contribuit la prăbușirea comunismului în Europa de Est și Uniunea Sovietica. Muzica rock i-a transformat pe tinerii din spatele Cortinei de Fier în rebeli care și-au cerut dreptul să asculte, să cânte și să înregistreze rock and roll, și care prin rock au dorit să trăiască pe deplin libertatea față de orice formă de represiune.

Povestea din „Free to Rock” îi arată pe jucătorii cheie din domeniile politic, muzical și de activism anti-comunist din acea vreme în care dorința de libertate exprimată prin muzică ducea la arestări, bătăi, amenințări cu moartea, închisoare, în încercarea puterii comuniste de a eradica virusul numit rock.

Doug Yeager este, de mai bine de 40 de ani, specialist în producții artistice internaționale – teatru, film și televiziune, promotor de concerte, producător de evenimente speciale, manager artistic și consultant pentru guvernul american, având proiecte în țări de pe cinci continente. Yeager este co-autor al poveștii originale pentru filmul documentar Free to Rock, împreună cu Nick Binkley și Valeri Saifudinov, și a vizitat deseori Europa de Est și țările din fosta Uniune Sovietică pentru prezentarea filmului. În perioada 1987-1988, Yeager a fost consultant pentru Ministerul Sovietic al Culturii, în vederea organizării de concerte în SUA pentru artiști sovietici și în URSS pentru artiști americani.

Yeager a fost producător asociat și coordonator pentru numeroase emisiuni speciale naționale ale televiziunii americane PBS, iar producțiile sale de spectacole și turnee includ Woodstock World Tour 20 de ani; the Iron Butterfly 25th Anniversary World Tour, JOSH: The Man & His Music; la care se adaugă evenimente speciale pentru Casa Albă și Națiunile Unite. El a promovat concertele unor adevărate legende rock și R&B din timpul Războiului Rece, cum ar fi Chuck Berry, Velvet Underground, Ray Charles, Genesis, Eagles, The Band, Allman Bros, James Gang, Yes, Blue Oyster Cult, Aretha Franklin etc.

Din 2014, Yeager a susținut prelegeri și dezbateri la nivel internațional împreună cu diplomați, profesori, istorici și experți în cultură despre modul în care așa-numita „soft power” (putere subtilă), care include muzică și cultură, a transformat societăți și a dus la eliberarea de sub comunism, așa cum arată, de altfel, documentarul său „Free to Rock”.

Intrarea la evenimente este liberă!

Comentarii

comentarii