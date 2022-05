Ambasadorul Irlandei în România, în vizita la CCIA Timiș. Consulat Onorific al Irlandei la Timișoara, condus de omul de afaceri Eoghain O’Byrne

In cursul zilei de miercuri, 25 mai, cu prilejul vizitei oficiale in Timisoara, E.S. Paul McGarry, ambasadorul Irlandei in Romania, s-a intalnit ​cu presedintele CCIA Timis, doamna Florica Chirita, scopul vizitei fiind acela de intensificare a relatiilor de afaceri intre cele doua tari.

„Dorim sa crestem valoarea schimburilor comerciale intre tarile noastre. In 2021, acestea au atins valoarea de 1,5 mld. Euro, ceea ce ne indreptateste sa consideram piata romaneasca una in plina expansiune.

Judetul Timis beneficiaza de o pozitie geografica privilegiata, de forta de munca educata si calificata, de aceea ne bucuram ca suntem astazi la Camera de Comert. Totodata, dorim sa deschidem in curand un consulat onorific la Timisoara”, a mentionat ambasadorul Irlandei in Romania.

In interventia sa, presedintele CCIAT a facut o scurta prezentare a economiei judetului Timis si a locului pe care acesta il ocupa la nivel national, precum si o prezentare a activitatilor Camerei de Comert si a premierelor in sistemul cameral romanesc si a serviciilor specifice destinate comunitatii de afaceri.

La propunerile lansate de presedintele CCIAT, s-a convenit asupra unei agende de lucru concreta, respectiv: Pregatirea unei delegatii de afaceri timisene care sa participe la Medical & Pharma Conferences in Dublin, unde vor avea loc conferinte si vizite pe sectoare de interes (farmaceutic, echipamente medicale, tehnologii de digitalizare), companiile participante beneficiind de gratuitati la transport si cazare.; Organizarea unui Forum de Afaceri la Dublin si/sau la Timisoara; Organizarea la Timisoara a unui eveniment complex cu ocazia Zilei Nationale a Irlandei – Saint Patrick’s Day, in 17 martie 2023 – actiuni ce vor fi realizate sub egida Ambasadei Irlandei la Bucuresti.

Totodata, impreuna cu viitorul Consulat Onorific al Irlandei si al AVALON Comp., se va organiza o intalnire a CCIA Timis cu reprezentantii celor 29 de firme cu asociati irlandezi care activeaza in judetul Timis, cu participarea autoritatilor publice locale si a principalelor servicii deconcentrate din teritoriu.

Inaltul oficial a fost insotit de o delegatie de afaceri formata din Gemma Webb, presedintele Asociatiei de Afaceri Romania-Irlanda (R.I.B.A.), Alexandru Aionitoaei, Market Adviser al Enterprise Ireland, Biroul Praga (Agentia de stat irlandeza pentru promovarea comertului), Andreea Ciocoiu, membru al consiliului de conducere R.I.B.A. si director general al Avalon Comp., Alina Ciocoiu, membru in consiliul de conducere R.I.B.A. si Managing Partner al Avalon Comp., si Eoghain O’Byrne, membru in consiliul de conducere R.I.B.A.

Presedintele R.I.B.A., Gemma Webb, a prezentat misiunea si scopul asociatiei de consolidare a legaturilor de afaceri, sociale si culturale intre comunitatile irlandeze si romanesti.

Reprezentantul Enterprise Ireland, Alexandru Aionitoaei, a mentionat rolul acesteia ca organizatie guvernamentala responsabila de dezvoltarea si cresterea intreprinderilor irlandeze pe pietele mondiale. Agentia are birouri in 34 de tari ale lumii, iar membrii sunt companii care activeaza cu preponderenta in domeniile IT&C (tehnologii de digitalizare, smart cities), agricultura (utilaje agricole, procesare carne si lapte), constructii si infrastructura, medical (solutii de digitalizare). De asemenea, a oferit informatii despre Congresul medical care va avea loc la Dublin, in cursul lunii iunie a.c., unde medicii din Romania vor avea o serie de facilitati.

Avalon Comp., reprezentata de surorile Andreea Ciocoiu si Alina Ciocoiu, este o companie cu o mare experienta in consultanta de afaceri si juridica pentru firmele irlandeze care doresc sa patrunda pe piata romaneasca si nu numai.

Eoghain O’Byrne este un om de afaceri irlandez, aflat de peste 20 de ani in Romania, in prezent stabilit la Timisoara unde conduce o companie din domeniul IT, propus pentru a fi consul onorific al Irlandei la Timisoara.

“Intalnirea cu Presedintele CCIA Timis a fost una extrem de productiva si nu am nici o indoiala ca va conduce la relatii de colaborare fructuoase in viitor”, a scris E.S. Paul McGarry, ambasadorul Irlandei in Romania, in cartea de onoare a CCIAT.

