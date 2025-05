American Independent Film Festival ajunge pentru prima dată la Timișoara

American Independent Film Festival (AIFF), eveniment prezentat de Raiffeisen Bank, vine anul acesta pentru prima dată la Timișoara, oferind publicului o selecție exclusivă de filme independente remarcabile, prezentate în premieră, la Cinema Timiș, între 13 și 15 iunie.

Biletele pentru toate proiecțiile sunt deja disponibile la casieria Cinema Timiș și pe site-ul oficial al cinematografului.

Vineri, 13 iunie, ora 20:00 – The Last Showgirl

Cap de afiș al acestei ediții este The Last Showgirl, regizat de Gia Coppola, cu Pamela Anderson în rolul principal. Filmul, care a avut premiera mondială la Festivalul de la

Toronto în 2024 și a fost proiectat ulterior la San Sebastián, unde a câștigat Premiul Special al Juriului, și Zurich, marchează revenirea cinematografică a Pamelei Anderson într-un rol dramatic principal, după o pauză notabilă.

The Last Showgirl spune povestea lui Shelly, o dansatoare veterană din Las Vegas, care, odată cu închiderea show-ului în care a performat timp de 30 de ani, este forțată să își regândească viitorul și să repare relația complicată cu fiica sa. Într-un rol secundar important, cinefilii o pot revedea în The Last Showgirl pe Jamie Lee Curtis, nominalizată la BAFTA pentru interpretarea sa.

Filmul a fost descris de Variety drept „o meditație vizuală impresionistă despre feminitate, vârstă și reconectare”, iar The Hollywood Reporter notează că Pamela Anderson

„surprinde printr-o interpretare fragilă și emoționantă, ce marchează un punct de cotitură în cariera sa”.

Sâmbătă, 14 iunie, ora 20:00 – The Phoenician Scheme

The Phoenician Scheme, cel mai nou film semnat de Wes Anderson, a fost prezentat recent în premieră mondială la Festivalul de la Cannes, unde a fost ovaționat de publicul prezent. „The Phoenician Scheme” este, potrivit presei internaționale, unul dintre cele mai ambițioase și rafinate proiecte, din ultimul deceniu, ale cineastului american. O comedie cu accente geopolitice și elemente retro-fantastice, în care Benicio del Toro îl

interpretează pe Zsa-Zsa Korda, un magnat excentric care pune la cale un plan absurd pentru a domina economia unei națiuni fictive din Orientul Mijlociu. Planul său implică exploatarea muncii forțate și manipularea pieței agricole pentru a provoca foamete. Mia Threapleton, fiica actriței Kate Winslet, oferă o interpretare remarcabilă în rolul Liesl, fiica lui Korda, care se vede implicată în afacerile tatălui său împotriva voinței ei. Benedict Cumberbatch apare în rolul misteriosului „Unchi Nubar”, un personaj cu o prezență ce amintește de figura lui Rasputin. Distribuția este completată de apariții ale unor actori de renume precum Tom Hanks, Scarlett Johansson, Michael Cera, Tilda Swinton, Bill Murray și Willem Dafoe, ale căror roluri, deși scurte, adaugă un plus de savoare stilului inconfundabil al lui Anderson.

The Guardian a remarcat că filmul „împinge limitele stilului său caracteristic”, în timp ce The Times l-a descris drept „cel mai sumbru și mai puțin captivant film al său”. Vanity Fair a subliniat că Anderson „abordează oligarhiile cu o fantezie politică distinctivă”, iar Time notează că regizorul oferă „o poveste despre iluzii politice și mitologia modernă, în stilul vizual spectaculos caracteristic lui Anderson”.

Duminică, 15 iunie, ora 20:00 – The Conversation

Capodopera clasică a lui Francis Ford Coppola, The Conversation, revine pe marele ecran în premieră la Timișoara. Restaurat în 4K și relansat în 2024 în selecția Il Cinema Ritrovato, filmul este considerat una dintre capodoperele anilor ’70.

The Conversation îl urmărește pe Harry Caul (Gene Hackman), un expert în supraveghere obsedat de consecințele muncii sale. Cu o atmosferă tensionată și o coloană sonoră minimalistă semnată de David Shire, The Conversation este un portret profund al vinovăției și al alienării într-o lume în care intimitatea devine iluzorie. „Un film tulburător și extraordinar de relevant chiar și azi, într-o epocă a controlului digital” – The Guardian.

