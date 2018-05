Amintiri despre tramvaiele din Timișoara. Înainte de 1990, erau 82. Au mai rămas 31

”RATT ne minte cu nerușinare”, spune Viorel Coifan, fostul președinte al CJ Timiș. Dacă luni a așteptat aproape o oră să vină tramvaiul patru, liberalul a perseverat și a așteptat și marți zeci de minute un tramvai 8 în Piața Bălcescu. Nu au fost însă minute pierdute. Iată de a aflat:

”Astăzi am pacticat din nou obișnuitul exercițiu de educare a voinței, așteptând tramvaiul 8 în piața Bălcescu. Am avut privilegiul să întâlnesc un distins vecin care are 80 de ani și a lucrat illo tempore la RATT. Mi-a povestit că pe timpul directorului Bucșan, înainte de 1990, erau 82 de tramvaie (erau denumite trenuri) dintre care 16 erau alocate pe linia 8 iar 4 pe linia 6. Linia 6 era considerată ca și “linie colectoare” cu misiunea ca pe traseul său circular să colecteze călătorii din 4 cartiere (Elisabetin, Cetate, Fabric și Iosefin) care apoi se deplasau radial cu alte tramvaie spre destinațiile lor. Acum sunt 31 de tramvaie, 2 pe linia lui 8, iar tramvaiul 6 este “suspendat temporar” după cum ne dezinformează cu dezinvoltură (a se citi “ne mint cu nerușinare”) cei ce afișează textele de pe panourile de afișaj. Și încă ceva: atunci când afirmi că “ambuteiajele afectează zilnic programele de circulație ale mijloacelor de transport” înseamnă că de fapt aceste programe nu există sau există alte priorități decât cele pe care ar trebui să le aibă tramvaiele care circulă pe șine și nu pe carosabil. Să auzim numai de bine!”, spune Viorel Coifan.

