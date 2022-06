AMS 2022 – conferința internațională „Advanced Materials and Structures”, a IX-a ediție, la UPT

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 17 iunie 2022, cea de-a IX-a ediție a conferinței internaționale „Advanced Materials and Structures – AMS 2022”, eveniment organizat de Departamentele Ingineria Materialelor şi Fabricaţiei (IMF) și Mecanică și Rezistența Materialelor (MRM) din cadrul Universității Politehnica Timișoara, cu sprijinul Fundaţiei Politehnica și al Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR). Evenimentul a reunit cercetători din 8 țări, care au prezentat 76 de lucrări științifice în plen și pe 4 secțiuni.

Conferința internațională Advanced Materials and Structures (AMS) reprezintă un important eveniment din domeniul Științei și Ingineriei Materialelor Avansate, acoperind toate aspectele importante și anume: tehnologii de fabricație/elaborare de materiale, caracterizare de proprietăți, aplicații avansate, metode de investigare și modelare matematică.

În debutul evenimentului, președintele comitetului de organizare, fost rector al Universității Politehnica Timișoara, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban, și-a exprimat satisfacția pentru reușita organizării evenimentului față în față, după perioada pandemică grea din ultimii doi ani, care a și făcut ca precedenta ediție să se desfășoare doar online, dar și pentru prezența multor cercetători tineri și a prezentării unor lucrări de foarte înaltă calitate. De altfel, lucrările prezentate la conferință vor fi publicate în proceeding-uri și jurnale din spectrul materialelor inginerești de largă circulație internațională, indexate ISI sau Scopus.

În cadrul salutului adresat participanților la conferință, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a prezentat un scurt istoric al instituției pe care o conduce, subliniind că Facultatea de Mecanică, organizatoare a conferinței, este prezentă în Politehnica timișoreană încă de la înființare, în urmă cu peste un secol, iar de-a lungul anilor a avut realizări remarcabile pe plan național și internațional. Rectorul UPT a mai adăugat că și în prezent schimbările care au loc și strategia de internaționalizare a activității fac din Politehnica timișoreană o adevărată universitate europeană, iar astfel de conferințe reprezintă o dovadă a recunoașterii de care se bucură pe plan intern și extern.

Tot în cadrul deschiderii festive, prof.univ.dr.ing. Liviu Marșavina, prorector al UPT responsabil cu partea de cercetare, a prezentat un scurt istoric al conferinței, demarată la Timișoara în anul 1988.

Conferința a continuat cu prezentarea lucrărilor în plen și pe secțiuni, pe următoarele subiecte:

Materiale avansate – materiale amorfe, nanostructurate, compozite, materiale celulare, biomateriale etc.;

Ingineria suprafețelor;

Fabricare modernă, fabricație aditivă, îmbinări și tehnologii de reciclare;

Deteriorarea materialelor în cazul acțiunilor dependente de timp (oboseală, fluaj, impact, coroziune);

Tehnici de calcul pentru materiale și structuri avansate de inginerie.

De asemenea,în cadrul Conferinței AMS 2022 s-a organizat și mini-simpozionul „Advanced Additive manufacturing technologies and resulted properties”, în cadrul proiectului „Eastern European twinning on Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing”, nr. 857124, finanțat de Comisia Europeană.

