ANAF a recuperat peste 3.4 milioane de lei de la un om de afaceri din Timișoara, într-un dosar de evaziune fiscală

ANAF a recuperat peste 3.4 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală în care un om de afaceri din Timişoara a fost condamnat pentru prejudicierea statului cu 1,3 milioane de euro.

“ANAF, prin Direcţia Generalã Executări Silite Cazuri Speciale, a organizat prima licitaţie publică în data de 30.03.2022, pentru valorificarea bunurilor sechestrate în dosarul nr. 5624/30/2016, în conformitate cu prevederile Legiinr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”, anunţă marţi instituţia.

La licitaţie s-au prezentat 11 ofertanţi, din cele şase bunuri scoase la licitaţie fiind adjudecate 4 bunuri imobile – trei terenuri extravilane din categoria de folosinţă arabil şi un teren intravilan din categoria de folosinţă curţi – contrucţii -,încasându-se suma totală de 3.419.879 lei.

“Două terenuri extravilane au fost adjudecate la sumele de1.325.000 lei şi 1.828.000 lei, în urma derulării a 30 de paşi de licitare, cu 152,77% mai mult faţăde preţul de evaluare, respectiv 49 de paşi de licitare, cu 248,21% mai mult faţădepreţul de evaluare”, precizează ANAF.

In dosarul invocat, Cova Ioan, administratorul SC “Cova Ghera & Co” SRL Timisoara, cu afaceri in domeniul materialelor de constructii, a fost condamnat definitiv, in iulie 2020, pentru evaziune fiscala, dupa ce a facut sute de tranzactii fictive cu o firma aflata in insolventa, unde, cu ajutorul unui notar public, a plasat in functia de administrator un om al strazii.

“Inculpatul Cova Ioan, beneficiind de ajutorul inculpatilor Serban Florin si Singur Mona, a inregistrat in contabilitatea societatii administrate 603 de operatiuni fictive de achizitie de la 4 societati comerciale si 1.106 operatiuni fictive de vanzare catre societatea administrata de inculpatul Serban Florin, cu scopul de a se sustrage obligatiilor fiscale, cauzand astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 5.610.189,69 lei (1.324.001,06 euro).

In acelasi context, inculpatul Serban Florin, l-a instigat pe inculpatul Robitu Cristinel Marius, persoana fara adapost si cu un grad de instructie precar (2 clase), sa declare in fata unui notar public aspecte necorespunzatoare adevarului, respectiv faptul ca, inca din luna februarie 2009, el este administratorul societatii prin care s-a derulat circuitul financiar (cu toate ca in acea perioada asociat era Cova Ioan) si ca el a fost acela care a luat toate deciziile referitoare la actele incheiate de societate, privind intreaga activitate a acesteia”, se mentioneaza in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA Timisoara.

Comentarii

comentarii