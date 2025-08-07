ANAF Timiș avertizează! Achizițiile personale, decontate ilegal în firme – risc de inspecții și sancțiuni

De către

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Timiș trage un semnal de alarmă către contribuabilii persoane juridice și persoane fizice autorizate (PFA), cu privire la o serie de nereguli constatate în urma procesului de digitalizare și analiză a datelor fiscale.

Potrivit instituției, au fost identificate discrepanțe majore între activitatea economică declarată și natura unor achiziții efectuate de contribuabili. Mai exact, ANAF a observat că un număr semnificativ de firme deduc TVA-ul și înregistrează cheltuieli care, în realitate, nu sunt legate de activitatea profesională, ci reprezintă achiziții personale ale acționarilor sau asociaților.

Exemple concrete: mâncare, haine, electrocasnice – pe cheltuiala firmei

Printre cazurile depistate, instituția menționează contribuabili care desfășoară activități precum consultanță sau închiriere de bunuri imobile, dar care înregistrează în mod constant cheltuieli cu produse alimentare, cosmetice, articole de îmbrăcăminte sau electrocasnice, toate fiind, de fapt, destinate uzului personal.

Această practică, avertizează ANAF, afectează corectitudinea contabilă, distorsionează baza de impozitare și duce la diminuarea obligațiilor fiscale declarate și plătite.

Apel la responsabilitate fiscală

În acest context, ANAF face un apel public pentru conformare fiscală corectă și completă, recomandând tuturor contribuabililor să revizuiască modul în care își clasifică cheltuielile. Dacă este cazul, aceștia sunt îndemnați să rectifice declarațiile fiscale și să se asigure că impozitele și taxele sunt declarate și achitate corect.

Ce urmează? notificări, verificări și inspecții

Pentru cei care nu se conformează, autoritatea fiscală anunță o serie de măsuri graduale:

În primă fază, contribuabilii vor primi notificări oficiale și vor fi supuși verificărilor documentare.

În cazul în care se constată risc fiscal ridicat, se vor derula acțiuni de inspecție fiscală amănunțită.

Beneficiile unei conformări voluntare

ANAF reamintește că o bună conformare fiscală aduce avantaje pe termen lung:

Pentru contribuabili: evitarea amenzilor, a inspecțiilor și a obligațiilor fiscale suplimentare. De asemenea, o contabilitate corectă susține o gestionare eficientă a afacerii.

Pentru societate: fondurile colectate din taxe sunt reinvestite în domenii esențiale, precum sănătatea, educația, infrastructură.

ANAF Timiș transmite că susține mediul de afaceri într-un mod transparent și echitabil, dar mizează pe colaborarea și responsabilitatea contribuabililor în vederea respectării legislației fiscale.

