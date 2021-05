Anchetă a procurorilor DNA la Prefectura Timiș

O ancheta declansata de procurorii DNA la Prefectura Timis a provocat, deja, temeri financiare printre angajatii institutiei, in conditiile in care, la finalul cercetarilor, ar putea fi obligati sa restituie la buget mari sume de bani incasate in mod nelegal.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizeaza modul in care a fost pusa in aplicare ordonanta de urgenta emisa, anul trecut, de fostul ministru de Interne Marcel Vela, care prevede acordarea unui spor salarial de 30% angajatilor implicati efectiv in limitarea efectelor pandemiei Covid-19 sau campania de vaccinare anti-Covid.

Desi in actul legislativ se prevede ca, “personalul din institutiile prefecturilor care va beneficia de acordarea sporului se stabileste prin ordin al prefectului, la propunerea motivata a sefului nemijlocit, din care sa rezulte activitatea si modul de implicare in prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si care au presupus un risc suplimentar si/sau un volum mai mare de munca”, se pare ca la Prefectura Timis acest spor a fost acordat tuturor angajatilor.

Din aceasta cauza, procurorii au inceput cercetarile in rem pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu si este posibil ca, in paralele cu stabilirea unor vinovatii, angajatii care au incasat bani in urma acestei majorari sa fie obligati sa-i returneze. Pentru exemplificare, la cel mai mic salariu de incadrare, de 2.230 lei, la nivelul lunii septembrie 2020, un angajat a mai primit in plus 669 lei.

“Am dat ordin ca toate documentele din Prefectura Timis solicitate de anchetatori sa le fie puse la dispozitie, fara niciun fel de problema. Au venit, au ridicat documentele financiare referitoare la acordarea acestui spor si urmeaza sa se dispuna masurile legale. Prea multe nu pot sa spun, pentru ca nu detineam aceasta functie in perioada vizata de anchetatori. Am inteles ca, deocamdata, doar in Timis se desfasoara o astfel de ancheta, desi aceata majorare salariala s-a pus in aplicare la toate prefecturile din tara”, ne-a declarat prefectul Zoltan Nemeth.

Acelasi lucru este sustinut si de catre fostul prefect, Liliana Onet, care spune ca sporurile au fost acordate conform legii, de toate prefecturile din Romania. “Mi-au spus colegii din prefectura ca s-au cerut ceva documente legat de asta. Sporurile au fost acordate conform legii, de toate prefecturile din Romania. Mai mult, am inteles ca a verificat si Curtea de Conturi acest aspect si nu au sesizat nereguli”.

Pe de alta parte, actualul ministru de Interne, Lucian Bode, referindu-se la acest subiect, a dezvaluit ca, la multe prefecturi din tara, sporul Covid a fost acordat discretionar, la toti angajatii, sub pretextul ca au salarii mai mici decat ceilalti bugetari.

Deocamdata, nu s-a inceput nicio urmarire penala in persona, desi anchetatorii au inceput audierile in acest dosar. Din partea IPJ Timis, dupa cum am aflat pe surse, la aceasta ancheta participa subcomisarul Ovidiu Rachita.

Sursa: impactpress.ro

