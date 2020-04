Ancheta în dosarul infectiilor cu Covid-19 de la Maternitatea Odobescu din Timișoara continuă. Poliția a solicitat inscrisuri cu scandalul dintre direcoturul Olimpia Oprea și șeful DSP Mariana Rădulescu

Toata corespondenta dintre Spitalul Municipal Timisoara si DSP Timis, din perioada scandalul public declansat de fosta sefa a Directiei de Sanatate Publica Timis, Mariana Radulescu, care a acuzat conducerea Spitalului Clinic Municipal Timisoara ca ar fi declarat “carantina ilegala” la Maternitatea Odobescu, face obiectul unui dosar penal deschis de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara.

S-a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru zadarnicirea combaterii bolilor, infractiune care se pedepseste cu inchisoare de la sase luni la 2 ani sau cu amenda.

In acest context, inspectorul principal Micu Denisa Martina, de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Timis, a solicitat conducerii Spitalului Clinic Municipal Timisoara predarea inscrisurilor si documentelor care sa ateste intreaga corespondenta purtata cu DSP Timis, in perioada de referinta 16.03.2020 – 07.04.2020.

Organul de cercetare penala al Politiei Judiciare mai este interesat de lista cu evidenta persoanelor internate si tratate la Maternitatea Odobescu, in perioada mentionata mai sus, lista cu personalul medical si auxiliar prezent la serviciu, dar si lista persoanelor infectate cu virusul Covid-19 in incinta Maternitatii Odobescu, in rastimpul celor trei saptamani care fac obiectul anchetei.

“Totodata, pentru aceste persoane, sa se comunice care a fost data recoltarii probelor pentru Covid-19, data testarii pacientilor si a personalului medical, precum si data comunicarii rezultatelor de catre Directia de Sanatate Publica Timis (DSP Timis) catre Maternitatea Odobescu, in perioada 16.03.2020 – 07.04.2020”, se mai mentioneaza in adresa trimisa conducerii Spitalului Clinic Municipal Timisoara de catre politista Micu Denisa Martina.

Reamintim ca, in perioada in care Mariana Radulescu a condus DSP Timis prin intermediul comunicatelor, a fost acuzata public de Olimpia Oprea, directoarea Spitalului Municipal Timisoara, ca a intarziat testarea mamelor si nou-nascutilor de la Maternitatea Odobescu in favoarea unor probe venite din Hunedoara si a dispus ca internarile-externarile sa fie reluate.

La cateva zile de la aceste decizii, la Maternitatea Odobescu au fost testate pozitiv cu noul coronavirus nu mai putin de 25 de persoane, dintre care 13 cadre medicale si 12 paciente.

Sursa: impactpress.ro

