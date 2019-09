Angajata unui post de radio din Banat a încercat să se sinucidă, terorizată de manager

Managerul postului public de radio din Reșița este acuzat că își terorizează subalternii. Una dintre angajate a încercat să se sinucidă și a ajuns la psihiatrie. “Te fac la psihic până o să cedezi”, i-a spus managerul altei subordonate, pe care a jignit-o în repetate rânduri.

Mai mulţi angajaţi ai Radio Reşiţa au reclamat că au fost terorizaţi psihic şi jigniţi fără motiv de managerul postului, Laura Sgaverdea.

Încă din luna mai, salariaţii nemulţumiţi ai postului de radio ce aparţine reţelei naţionale publice au trimis memorii conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune şi Sindicatului liber al lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune, în care s-au plâns că Laura Sgaverdea a instalat un sistem dictatorial, în care i-a ameninţat şi i-a jignit de nenumărate ori. „Doamna manager Laura Sgaverdea m-a trimis de două ori în concediu şi m-a obligat să plec forţat în concediu pe motiv că nu suportă să-mi vadă faţa, pentru că îi transmite energie negativă, spunându-mi că nu suportă să mă vadă, repet! M-a terorizat din punct de vedere psihic şi m-a jignit de câte ori a avut ocazia: «Eşti grasă, o să te spargi, o să mori»; «Te fac la psihic până o să cedezi şi o să-ţi dai demisia»;«O să-ţi stric imaginea de nu o să te spele nici Bârzava»; «Miroşi a menopauzistă, ieftin, să-ţi cumperi şi tu un parfum de calitate», au fost doar câteva dintre jignirile aduse de doamna manager”, scrie în plângerea sa reporterul Daiana Roşca, angajată de 7 ani la Radio Reşiţa.

Ea a adăugat că a fost trasă de păr de către managerul postului şi de mai multe ori aceasta i-a aruncat lucrurile personale pe jos, că a fost pusă să lucreze în weekend şi să facă ore suplimentare fără să fie plătită: “M-a tras de păr, chipurile, în glumă, dar în realitate nu era aşa, pentru că o făcea cu ură. Am rugat-o să nu mai facă asta, pentru că mă doare, dar nu a înţeles”.

O altă angajată a declarat că, în urma unui conflict cu managerul postului de radio a suferit un şoc emoţional şi a încercat să se sinucidă. „Doamna Sgaverdea mi s-a adresat cu o încărcătură violentă verbală şi furie, adresându-mi injurii precum «Eşti Iuda! Doar tu jubilezi de când Mario Balint a fost numit redactor-şef». Aceste acuzaţii mi-au fost aduse în faţa colegilor mei. În urma celor întâmplate, am suferit un şoc emoţional. La câteva zile distanţă, pe data de 2 mai 2019, lipsită de speranţă, cu un profund sentiment de nevinovăţie, am trăit senzaţia că nu voi mai putea da ochii cu această persoană, Laura Sgaverdea.

Prin urmare, mă temeam că nu îmi voi mai putea exercita profesia de jurnalist, pe care o aveam de 20 de ani. Am luat decizia de a încheia socotelile cu viaţa. Am înghiţit două folii de bromozepam şi, ulterior, am fost internată la secţia de Psihiatrie – Spitalul Judeţean Reşiţa. Sunt a patra victimă din seria angajaţilor de la Radio Reşiţa, care au ajuns să fie angajaţi la Psihiatrie, în urma conflictelor cu managerul postului Laura Sgaverdea”, a scris jurnalista, într-un memoriu către Societatea Română de Radiodifuziune.

Sursa: romaniatv.net

