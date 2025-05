Angajații Spitalului Municipal Timișoara, concediați ilegal în martie 2025, au depus 22 de plângeri la DGA împotriva conducerii, pentru posibil uz de fals și fraudă informatică

Spitalul Municipal, care se află în subordinea Primăriei Timișoara, este lovit de un nou scandal, după ce 22 de angajați, medici și cadre medicale, au primit pe data de 14 martie decizii privind încetarea contractului de muncă. Motivul invocat a fost noua OUG 9 /2025, prin care nu pot fi cumulate salariul și pensia în cazul angajaților la instituții de stat. La spitalul păstorit de administrația Fritz, marile probleme sunt cum au fost selectați cei care au fost disponibilizați și mai ales cum s-au făcut aceste concedieri.

Pentru zecile de angajați, vestea a venit ca un șoc, sub forma unui mesaj electronic de tip email, în după-amiaza zilei de 14 martie 2025, când fiecăruia i-a fost trimisă câte o decizie de încetare a contractului individual de muncă. Deciziile sunt însă ilegale deoarece sunt datate 11 sau 12 martie, în funcție de persoană, iar măsura, spun surse din interiorul compartimentului RUNOS al instituției spitalicești, s-a aplicat discriminatoriu, fiind vizați numai cei care nu sunt pe placul actualei directoare a spitalului, Flavia Zară, și celor care nu sunt doriți de conducerea primăriei USR și mai ales de către Florentina Radu, directoarea generală a Administrației pentru Sănătate și Educație din primărie și președinte al CA al Spitalului Municipal. Ca paranteză, merită menționat că în cazul Florentinei Radu se poate vorbi de un conflict de interese, ea fiind și directoarea direcției de sănătate din primărie și membru titular în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal, din subordinea primăriei, adică exact din subordinea ei.

După numirea ca director al Flaviei Zară, în locul normalității, au apărut noi scandaluri, răzbunări și agitație, începând cu schimbarea echipei de proiecte cu niște apropiați ai noului manager, pe filiație de apartenență la un anumit grup duhovnicesc dar și o serie de eșecuri manageriale ce au ținut de mutarea bebelușilor și a mamelor după prăbușirea clădirii maternității Odobescu, implementarea de proiecte și neaplicarea pentru anumite finanțări, plus blocarea unor proiecte care erau deja aprobate, ce au 2 imobile cu autorizație de construcție emisă, cu buget aprobat, cu rambursare aprobată și bani cheltuiți.

Concedierile din 14 martie 2025 au fost antedatate cu 11 sau 12 martie, deși au fost scrise pe 14 martie și trimise pe email în aceeași zi, la final de program. Mai mulți dintre cei rămași fără serviciu au reclamat abuzul și falsul și au atacat în instanță decizia, drept menționat chiar în textul deciziei, însă s-au produs mai multe ilegalități care la această oră fac obiectul unor investigații ale organelor de cercetare ale statului român.

Ceea ce se poate afirma public este că aceste dispoziții au fost redactate de câțiva angajați pe mai multe calculatoare și semnate de managerul Flavia Zară, cea care a dat dispoziția de a fi întocmite decizii de încetare a CIM pentru mai mulți angajați pe baza OUG 9 din 06.03.2025, cu toate că ordonanța a fost prorogată în 13 martie. Astfel, dând dovadă de curaj dar și de amatorism, actele au fost datate în fals, cu 11 martie și 12 martie. Ele au fost scrise pe stațiile de lucru ale Biroului Personal (RUNOS), pe cele de la Serviciul juridic și pe cele de la Serviciul administrativ.

Plângeri la Poliție și la DGA

În mod flagrant, deciziile de încetare a contractelor individuale de muncă au fost redactate de pe computerele din birourile spitalului pe 14 martie 2025, dar antedatate ca fiind emise pe 11 martie și 12 martie. Ori data de 14 martie este la o zi după 13 martie, când OUG 12 / 13.03.2025 intrase deja în vigoare și suspendase efectele OUG nr.9/2025.

Pionul de sacrificiu, care a cedat presiunilor managerului de spital, Flavia Zară și a Florentinei Radu, președintele CA al spitalului și directoarea generală a Administrației pentru Sănătate și Educație din primărie, a fost aparent VICZE ANTOANETA-SANDA. La o primă lectură s-ar putea crede că doamna Vicze a semnat notificările de încetare a contractelor de muncă.

Doar că falsul e grosolan: deciziile sunt semnate de manager Flavia Zară, cu mențiunea scrisă cu pixul “întocmit Serviciul RUNOS – Vincze Antoneta” – un nume fictiv care nu apare în lista publică de angajați ai Spitalului Municipal. În plus, la data de 11 martie, când s-au semnat deciziile, șefa Serviciului Resurse Umane, Daniela Păduraru se afla la serviciu. În locul șefei de la RUNOS, Daniela Păduraru, a semnat “Vincze Antoneta”. Este imposibil ca șefa Serviciului Personal să nu își cunoască propriul nume, care este doar menționat, însă fără semnătură. La fel cum pe decizii de punere pe liber, la rubrica “Întocmit Șef Serviciul Juridic”, nu apar nici nume și prenume și nici o ștampilă.

Astfel, pot fi doar trei situații:

Șefa Serviciului Resurse Umane a refuzat să semneze, deși pe 11 martie figura la serviciu Cineva a săvârșit un fals trecând numele fictiv “Vincze Antoneta” Pentru a se autoproteja de eventuale repercusiuni legale vizavi de controale, comisii disciplinare și plângeri penale, doamna Vicze Antoaneta-Sanda a folosit numele fictiv Vincze Antoneta.

Mai trebuie remarcat că doamna Vicze/Vincze nu a semnat deciziile de încetare a contractului de muncă dar și că deciziile, cel puțin cele consultate de noi, nu au număr de înregistrare din partea Spitalului Municipal Timișoara.

Așa s-au adunat la DGA și la polițiștii judiciariști nu mai puțin de 22 de plângeri împotriva managerului Flavia Zară și a altor persoane implicate. Cerințele sunt simple și vor face lumină într-un caz de abuz, fals și uz de fals care însă poate fi demontat ușor printr-o percheziție informatică asupra (stațiilor) computerelor de pe care s-au scris deciziile și audierea tuturor celor implicați.

Graba strică treaba

În dorința de a scăpa rapid de angajații incomozi, cu riscul de a falsifica date calendaristice, nume și semnături, managerul spitalului s-a ales cu nu mai puțin de 22 de plângeri penale, o anchetă internă și una judiciară, de toată frumusețea.

Mai mult, într-o adresă a directorului general al Casei de Asigurări de Sănătate Timiș, din data de 17 martie 2025, se precizează negru pe alb că “având în vedere prevederile art. VI din OUG nr.12/2025, vă precizăm că angajații spitalelor plătiți din fonduri publice care îndeplinesc condițiile de pensionare și pentru care a fost emisă decizie de pensionare își vor putea continua activitatea până la sfârșitul anului, respectiv 31 decembrie 2025”. Nota este trimisă nominal către Spitalul Clinic Municipal Timișoara, în atenția reprezentantului legal, prof. univ. dr. Flavia Zară. Din nou, negru pe alb și “clar ca bună ziua”!

Ilegalități și falsuri pe bandă rulantă sunt contrazise de realitate și sub lupa mai multor instituții, motiv pentru care va fi interesant dacă se vor stabili vinovații și ce sancțiuni ori pedepse vor primi.

Așa cum e deontologic, am contact-o și pe Flavia Zară, manager interimar la spitalul municipal care ne-a tăiat-o scurt, afirmând că nu are cunoștință despre vreo plângere împotriva ei și că nu are ce discuta cu presa despre astfel de lucruri.

Comentarii

comentarii