Antreprenor: oportunități de finanțare EU pentru dezvoltare durabilă  la UVT

Comunitatea academică a Universității de Vest din Timișoara (UVT), urmând o direcție de dezvoltare pe deplin asumată, prioritizează antreprenoriatul, competitivitatea și dezvoltarea inovativă, caracteristici ale formării care este oferită studenților și absolvenților din această comunitate.

Unul dintre subiectele prioritare pentru studenți și absolvenți, aflat în prim planul preocupărilor și programelor de studii avansate din UVT, este cel care propune informarea și analiza programelor de finanțare cu fonduri europene, un domeniu al vieții economice considerat în prezent strategic pentru viitorul României. În linie cu aceste preocupări, UVT propune comunității timișorene, dar și universitarilor, cercetătorilor, studenților și absolvenților de aici, o conferință specială, dedicată oportunităților de finanțare EU pentru dezvoltare durabilă, o amplă dezbatere, cu participare remarcabilă.

Conferința „Antreprenor: oportunități de finanțare EU pentru dezvoltare durabilă” este organizată de UVT în parteneriat cu CONAF, organizație națională reprezentativă pentru mediul antreprenorial feminin.

Sunt invitați universitari, conferențiari și moderatori cu experiență în antreprenoriat și finanțări europene: rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ioan Boloș, Președinta CONAF, Cristina Chiriac, dar și alți invitați speciali.

Vorbitorii și moderatorii conferinței vor propune de teme de dezbatere legate de:

Absorbtia deficitară și soluții de fiabilizare;

Specificul noii politici de coeziune, care presupune o abordare mai personalizată a dezvoltării regionale, când este preconizata finalizarea cadrului strategic la nivel național;

Care sunt documentele cadru ce subliniază obiectivele și prioritățile la nivel național, chestiuni esențiale pentru viitoarele proiecte, căci fără aceste documente cererile de finanțare riscă să rămână exact fără relevanța necesară?

Acordul de parteneriat cu România pentru perioada 2021-2027, care este înca în stadiu de draft;

Caracteristicile noului cadru, care, conform CE, oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților (în special pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE). Cum se va atinge acest obiectiv la nivelul Romaniei? Ce instrumente/modalități de simplificare a atragerii fondurilor europene și respectiv de implementare a proiectelor sunt propuse sau vizate?

Nu în ultimul rând, sunt de interes formele de eliminare a obstacolelor transfrontaliere.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „UVT a avansat în formarea culturii antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților, un accent prioritar pentru dezbaterile noastre universitare. Am fost remarcați pentru această strategie în studiul elaborat sub egida OECD și a Comisiei Europene, realizat de HEInnovate sub titlul “Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Romania”. Noua conferință pe care o propunem comunității locale, dedicată finanțărilor europene, favorizează schimbul de opinii și cunoștințe, utile pentru întregul sector antreprenorial local, pentru succesul strategiei de atragere a finanțărilor europene pe termen scurt, dar și mediu și lung.”

Conferința va avea loc la Universitatea de Vest din Timișoara (V.Pârvan nr. 4), joi, 9 iunie 2022, începând de la ora 11, în Amfiteatrul de evenimente A01. Pentru înscrieri, vă rugăm să accesați ACEST FORMULAR.

Comentarii

comentarii