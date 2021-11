Antreprenoriat în Mișcare – programul realizat cu sprijinul Decathlon și Primăria Reșița a desemnat câștigătorul primei ediții pentru dezvoltarea turismului și sportului

Antreprenoriat în Mișcare a ales cea mai bună idee de business înscrisă în prima ediție a programului pentru dezvoltarea turismului sportiv din Reșița și Caraș-Severin. Marele câștigător a obținut premiul de 10.000 de euro prin care își propune extinderea propriei afaceri locale, de la școală de schi & snowboard, către servicii create pentru extra sezon.

În programul dezvoltat sub umbrela RO Bike Valley și implementat cu sprijinul Primăriei Reșița au participat 11 antreprenori și viitori antreprenori locali care și-au prezentat propunerile de afaceri ce conectează turismul și sportul pentru zona locală.

„ Am dat startul inițiativei antreprenoriale conectate cu turismul și sportul sub umbrela RO BIKE VALLEY și am reușit, prin Programul Antreprenoriat în mișcare lansat să identificăm un trend în creștere pentru dezvoltarea industriei de ciclism și deschiderea accesului către sport. Acest program ne-a confirmat dorința localnicilor de explorare, dezvoltare, conectare. Am apreciat faptul că toți participanții au fost deschiși să colaboreze și să primească feedback pentru a-și îmbunătăți ideile cu impact în plan local. Credem că prin acest program am reușit să dăm startul unei rețele locale de antreprenori, unor conexiuni și unei comunități de antreprenori din aria de turism și sport.” menționează Raul Buzgar, Production Country Leader Decathlon România.

Programul, desfășurat exclusiv online, a oferit participanților 4 ateliere de lucru alături de invitați speciali precum Simina Kovacs, Florin Stoican, Paul Calin, Alin Useriu, Sorin Kertesz, Cornel Galescu, Andreea Iager. Atelierele propuse au îmbinat sesiunile de inspirație cu instrumente de lucru ghidate de Florin Ghindă, trainerul programului. Acestea au avut rolul de a testa și dezvolta ideile de afaceri propuse de participanți, astfel încât să evolueze într-o formă cât mai fezabilă pentru implementare.

Ideile de business au fost construite pe patru criterii, care au reprezentat și criteriile de jurizare pentru marele premiu: relevanță pentru zona locală, impact și inovație, soluție și fezabilitate, sustenabilitate și buget. Ultima zi de program a fost dedicată sesiunii de prezentare a planurilor de afaceri în fața juriului.

„Ideile care au intrat în programul Antreprenoriat în Mișcare, primul program pilot de inițiere pentru actualii și viitorii antreprenori, au arătat diversitate și creativitate. Ne-a bucurat interesul și dorința participanților de a conecta ideile proprii cu a celorlalți colegi. Ce ne dorim mai departe? Să menținem comunitatea locală de antreprenori și să creștem în continuare pentru un impact pozitiv asupra comunității noastre. ” declară Primăria Municipiului Reșița.

Câștigătorul primei ediții și cel care a obținut finanțarea de 10.000 de euro este Raul Cojocaru cu proiectul movemountains.

Afacerea locală propusă de Raul Cojocaru, alături de partenera sa Cristina Galescu, are în vedere dezvoltarea business-ului existent, Move Mountains – Școala de schi & snowboard ce își desfășoară activitatea în 3 stațiuni din Caraș-Severin – Văliug, Semenic și Muntele Mic. Obiectivul afacerii sale urmărește dezvoltarea turismului sportiv și,

printre altele, reducerea accidentelor pe pârtie prin colaborarea cu instructori atestați și creșterea calității serviciilor oferite pentru publicul local, cât și internațional.

,,Participarea în programul Antreprenoriat în Mișcare lansat de Decathlon a însemnat pentru mine experiență, cunoaștere și inspirație prin interacțiunea cu invitații speciali. Am avut oportunitatea să mă conectez cu ceilalți antreprenori locali și să descopăr noi oportunități. Un sprijin pentru dezvoltarea business-ului Move Mountains care își propune extinderea școlii de schi & snowboard cu instructori atestați, acitvități extra-sezon – pe timp de vară și îmbunătățirea shop-ului online creat.” precizează Cojocaru Raul, câștigătorul programului Antreprenoriat în Mișcare.

Prima ediție pilot a căutat să susțină dezvoltarea spiritului antreprenorial local, a inițiativelor conexe sportului și turismului și mai ales să încurajeze potențiali sau actuali antreprenori din zona locală să își extindă sau să dezvolte de la zero o afacere care îmbină creșterea accesului pentru turismul sportiv cu dezvoltarea și valorizarea potențialului atractiv al zonei.

