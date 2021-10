ANUNT SC Zoppas Industries Romania SRL

SC Zoppas Industries Romania SRL organizeaza procedura de achizitie pentru ACHIZITIE ACTIVE CORPORALE ÔÇô MA┼×INA DE TURNARE SUB PRESIUNE CU CAMER─é RECE, in cadrul proiectului ÔÇ×EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA ÔÇô TIMISÔÇŁ, proiect care s-a depus spre finantare prin Schema de ajutor de stat elaborata in baza Hotararii Guvernului nr.807/2014 pentru instruire a unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a SC ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoas─â din punct de vedere tehnico-economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

Locul de livrare: in Loc. Sannicolau Mare, Drum Cenadului 22- 24.

Contractul de furnizare echipamnete, ce urmeaza a fi atribuit, are o valoare estimata a achizitiei de 182.500 euro, fara TVA (pretul nu se poate ajusta) iar termenul limita de livrare este: 01.02.2022.

Data limita de depunere a ofertelor: 29.10.2021, ora 15.00

Adresa la care se transmite oferta: SC Zoppas Industries Romania SRL, cu adresa in Loc. Sannicolau Mare, Drum Cenadului 22- 24.

Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Documentatia de ofertare poate fi solocitata la adresa de email: dacian.tent@zoppas.com sau la sediul solicitantului: : SC Zoppas Industries Romania SRL, cu adresa in Loc. Sannicolau Mare, Drum Cenadului 22-24.

Persoana de contact: Dacian Tent

