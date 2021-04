Anvergura internațională a Universității de Vest din Timișoara, confirmată prin noi rankinguri universitare

În mod similar cu poziționarea din anul anterior, Universitatea de Vest din Timişoara se menține pe prima poziţie la nivel naţional în Research Rank (sub-topul dedicat zonei cercetării), potrivit rezultatelor Round University Ranking 2021.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, spune că UVT ocupă poziţia 626 la nivel mondial (din 867 de universităţi din 85 de ţări) şi poziţia 2 la nivel naţional (din 9 universităţi) – marcând un avans de două poziții față de clasamentul 2020. Ranking-ul RUR clasifică universitățile în funcție de rezultatele evaluate pentru patru componente care susțin determinarea scorului general, pentru una dintre acestea, componenta din zona cercetării, UVT ocupând prima poziţie la nivel naţional şi poziţia 544 la nivel mondial (urcare 16 poziții).

Clasificarea Round University Ranking măsoară performanța universităților pe baza a 20 de indicatori de performanţă grupaţi în 4 categorii: predare (40%), cercetare (40%), diversitate internațională (10%) şi sustenabilitate financiară (10%).

Clasificarea are în vedere indicatori de performanță în 6 domenii de studii: științe umaniste, științe ale vieții, științe naturale, științe tehnice, științe sociale şi științe medicale.

„UVT face parte, începând din 2020, din rețeaua universitară europeană „UNITA – Universitas Montium”, în care componenta de cercetare academică este de primă importanță. Participarea UVT în această rețea este motivată și de performanța cercetării, pe care am atins-o în 2020 și am reconfirmat-o în 2021, când am ocupat prima poziție la nivel național în ranking-ul RUR, un clasament internațional de mare impact. UVT își consolidează anvergura internațională prin această dimensiune, a cercetării academice, un limbaj universal al științei și cunoașterii care apropie țările și comunitățile europene”, spune rectorul Marilen Gabriel Pirtea.

Prezenta ierarhizare, publicată din 2013 de Agenția RUR Rankings din Moscova, a rezultat în urma analizei informaţiilor furnizate de universităţi prin completarea platformei Global Institutional Profiles Project (GIPP), dezvoltată de Clarivate Analytics, a datelor bibliometrice şi scientometrice extrase din bazele de date Web of Science Core Collection, Scopus, Google Scholar, etc., dar și prin interpretarea studiilor privind reputaţia academică.

În această clasificare, alături de Universitatea de Vest din Timișoara sunt prezente alte 2 universități membre ale Consorțiului Universitaria: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca şi Universitatea din București.

