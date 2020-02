Anxietatea. O poveste personală despre frică! Din New York, la Timișoara

„Anxietatea. O poveste personală despre frică, speranță și căutarea liniștii interioare“, bestseller New York Times, va fi lansat și dezbătut la Librăria Humanitas din Timișoara, luni 10 februarie, de la ora 18.00, lucrare scrisă de jurnalistul și editorul american Scott Stossel și publicată recent la Humanitas, în traducerea lui Vlad Vedeanu.

Devenită bestseller New York Times la câteva zile de la apariție, „Anxietatea. O poveste personală despre frică, speranță și căutarea liniștii interioare“ a fost considerată, în 2014, una dintre cele mai bune cărți ale anului de The Washington Post, The Seattle Times și The Boston Globe.

La eveniment vor vorbi scriitorii Robert Serban și Claudiu T. Arieșan și psihologul și scriitorul Augustin Cupsa.



Pornind de la propria sa luptă cu anxietatea, Scott Stossel retrasează în această carte o lungă istorie medicală, culturală, filozofică și socială, de la Galen și Hipocrate, trecând prin Robert Burton și Kierkegaard, Darwin, William James și Freud, până în prezent.

Explorând ceea ce treptat s-a cristalizat conceptual și clinic ca anxietate, de la medicina antică, încă legată de filozofie, până la neuroștiințele și genetica din ultimele decenii, Stossel ne oferă numeroase exemple de bolnavi celebri, precum și o galerie (autoironică și savuroasă) de portrete de familie.

Tabloul oferit de Stossel este complet, informat, empatic: nenumăratele forme de manifestare clinică ale anxietății; impactul lor asupra vieților bolnavilor și ale celor din jurul lor, asupra societății în ansamblu; cauzele biologice, culturale și sociale ale bolii; cele mai diverse încercări de a aborda boala și bolnavii, uneori dincolo de limita fraudei medicale; uriașele costuri materiale și umane.

Dar și modalitățile de a lupta cu anxietatea, de a o ține sub control și de a putea ajunge sau reveni astfel la viața relativ normală.

„Cartea aceasta aruncă o lumină nu doar asupra unei boli anume, ci și asupra condiției umane care-i dă naștere.“ – The Wall Street Journal

„Admirabil făcută… Inteligentă, interesantă și bine scrisă.“ – The New Yorker



„Lămuritoare, mobilizatoare… Curajoasă și… potențial terapeutică.“– The Washington Post



Scott Stossel (n. 1969), jurnalist și editor american, absolvent al Universității Harvard, a publicat articole și eseuri în The Atlantic, The New Yorker, The New Republic, The New York Times, The Wall Street Journal etc. Cărțile sale – „Sarge: The Life and Times of Sargent Shriver“ (2011) și „My Age of Anxiety: Fear, Hope, Dread, and the Search for Peace of Mind“ (2014) – s-au bucurat de succes, iar în 2014 a primit Erikson Institute Prize for Excellence in Mental Health Media.



„Este anxietatea patologică o tulburare medicală, aşa cum susţin Hipocrate şi Aristotel şi farmacologii moderni? Sau este o problemă filozofică, aşa cum cred Platon şi Spinoza şi terapeuţii cognitiv-comportamentaliști? Este o problemă psihologică, un produs al traumei din copilărie şi al inhibiţiei sexuale, aşa cum consideră Freud şi acoliţii lui? Sau este o afecţiune spirituală, cum au afirmat Søren Kierkegaard şi descendenţii săi existenţialişti? Sau, în sfârşit, este – aşa cum au declarat W.H. Auden şi David Riesman şi Erich Fromm şi Albert Camus şi nenumăraţi comentatori moderni – o afecţiune culturală, o funcţie a timpurilor în care trăim şi a structurii societăţii noastre?

Adevărul este că anxietatea e în ace­laşi timp o funcţie a biologiei şi a filozofiei, a corpului şi a minţii, a instinctului şi a raţiunii, a personalităţii şi a culturii.“, explică Scott Stossel.

