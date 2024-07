Apocalipsa ca un proces continuu de transformare! The world keeps ending, la META Spațiu Timișoara

Apocalipsa ca un proces continuu de transformare! The world keeps ending, la...

Joi, 1 august, de la ora 18:00, va avea loc vernisajul expoziției The world keesp ending de la galeria de artă contemporană META Spațiu de pe bdul Mihai Viteazul Timișoara!

Lumile se sfârșesc și lumile încep din nou. Însă unde se plasează omul în acest scenariu? Este ușor să ne imaginăm sfârșitul lumii, și este cu atât mai dificil să vedem dincolo de catastrofa imanentă pe care încercăm să o amânăm.

Ce versiune a lumii ar putea supraviețui?

Expoziția The world keeps ending reunește artiști contemporani preocupați de schimbarea climatică și iminența extincției, care ”trăiesc” deja apocalipsa prin propriile lucrări, reflectând asupra tranziției condiției umane într-o nouă eră, fără a prezenta o suprasaturație de frici sau de imagini distopice, ci mai degrabă concentrându-se pe redefinirea existenței umane într-un mod sensibil și poetic.

Expoziția The world keeps ending nu prezintă apocalipsa ca pe un sfârșit al lumii, ca un eveniment singular în timp care șterge totul, ci mai degrabă ca un proces continuu de transformare și redefinire a interacțiunii omului cu lumea. Prin intermediul filosofiei speculative, artiștii se concentrează asupra noțiunii de “a exista” în vremuri apocaliptice și explorează complexitatea condiției postumane, imaginând “necunoscutul” viitorului.

Artiști: Josépha Blanchet, Mimi Ciora, Lorena Cocioni, Ilie Duță, Adrian Ganea, Uliana Gujuman, Cosmin Haiaș, Thea Lazăr, Silvia Moldovan.

Curator: Marina Paladi

Conceptul sfârșitului lumii este prezent în toate culturile și în toate religiile, însă în istoria noastră recentă ne-am exersat deja speranța prin supraviețuirea mai multor sfârșituri (războaie, catastrofe naturale, epidemii și schimbări climatice).

În poemul The World Keeps Ending, and the World Goes On, din care este inspirat titlul expoziției, Franny Choi conectează dezastrele personale, istorice și globale, reiterând prezența constantă a sfârșiturilor și începuturilor în experiența umană.

La fel ca în poem, expoziția explorează fragilitatea și reziliența lumii, întrezărind un viitor dincolo de amenințările existențiale actuale și reconfigurând harta cognitivă a lumii – explică Marina Paladi, curator.

