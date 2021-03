Aproape 13 milioane de lei pentru SMART Start Up – Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați

Marți, 30 martie, de la ora 13.00, va avea loc la conferința online organizată de Universitatea de Vest Timișoara – UVT – dedicată prezentării rezultatelor proiectului „Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați – SMART Start Up”, care se află în etapa de finalizare.

Activitățile sunt finanțate prin Programul Operațional Capital Uman cu un buget total de 12.903.549 lei, care a avut o durată de implementare de 36 de luni.

Proiectul a fost realizat de către Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu Interlog Com SRL, care a avut rolul de partener în cadrul proiectului, cu o vastă experiență în dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului ca opțiune în carieră, furnizor de formare profesională autorizat în programe de inițiere „Competențe antreprenoriale”, încă din 2011, desfășurând activități de consultanță pentru afaceri și management.

În cadrul conferinței va fi prezentat un bilanț al proiectului și cazuri de succes în dezvoltarea antreprenoriatelor Start Up susținute în desfășurarea proiectului.

La conferință va participa doamna prof.univ.dr. Flavia Barna, prorector UVT responsabil cu parteneriatele instituționale și comunitatea de Alumni, Vlad Petcu, director general adjunct UVT, coordonator al proiectului, cât și reprezentanți ai partenerului de proiect, Interlog Com SRL, și ai unor structuri antreprenoriale Start Up dezvoltate prin mecanismele de susținere oferite de acest proiect.

Conferința se va desfășura în format online, pe aplicația GoogleMeet, cu link de conectare: https://meet.google.com/hjc-kvtb-bbt

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, a spus: „UVT se află în topul celor mai avansate instituții de învățământ superior și cercetare din România, în care dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale studenților și tinerilor este prioritară.

Universitatea noastră a fost menționată și apreciată la nivel internațional de către OECD și și Comisia Europeană, într-un studiu internațional realizat de HEInnovate sub titlul “Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Romania 2019”, prin care au fost subliniate bunele practici dezvoltate la UVT în domeniul antreprenorial și al inovării.

Am considerat că această caracteristică a devenit parte semnificativă a identității publice prin care UVT se remarcă la nivel național și internațional, iar proiectul pe care l-am derulat, „Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați – SMART Start Up”, confirmă orientarea noastră strategică, de a deveni formatori prioritari de educație antreprenorială în România”.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea unui program integrat de susținere a înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Vest în domeniul științelor exacte, cu accent pe IT, care vor promova utilizarea soluțiilor TIC adecvate, a inovării sociale și a dezvoltării durabile destinate creării a minim 104 de locuri de muncă.

Specific, acest obiectiv a fost urmărit prin creșterea nivelului de informare și conștientizare a 600 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și doresc să înființeze o afacere) asupra oportunităților de formare antreprenorială la nivelul Regiunii Vest, dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 330 de persoane fizice ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană, din Regiunea de Vest și selectarea și subvenționarea a 52 de planuri de afaceri în vederea înființării și demarării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din această regiune.

Comentarii

comentarii