Aproape jumătate din bugetul Timișoarei pe 2024 merge pe secțiunea de funcționare

Primăria Municipiului Timișoara propune pentru 2024 un buget de 2.526.886.930 lei, în creștere față de anul trecut, care continuă evoluția dinamică din 2023, când suma record de 635 de milioane de lei a fost investită în dezvoltarea orașului.

Proiectul de buget și anexele pot fi consultate integral pe https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/31f2e632-59c3-4a61-ac60-6c6b1571a58a.

Secțiunea de funcționare, în care se regăsesc bani pentru transport în comun, termoficare, curățenie, spații verzi, iluminat public, ordine publică, asistență socială, locuințe, cultură, sport, are prevăzută suma de 1,23 miliarde de lei.

„La secțiunea funcționare am alocat mai mulți bani pentru reparații trotuare, pentru plantare și întreținere spații verzi din cartiere și pentru o mai bună funcționare a iluminatului public. Sunt, de altfel, principalele capitole unde avem cele mai multe solicitări din partea timișorenilor. Continuăm să subvenționăm atât costul transportului public local, cât și sistemul de termoficare și să menținem costurile suportabile pentru timișoreni”, a spus primarul Dominic Fritz.

Din fondurile pentru funcționare pe care Primăria le are la dispoziție, 300 de milioane sunt propuse pentru subvențiile pentru căldură și transport în comun. O prioritate clară este întreținerea parcurilor și a zonelor verzi pentru care sunt prevăzute peste 50 de milioane de lei, în creștere cu aproape 25% față de anul trecut. În plus, suma pentru salubritate a fost majorată cu 17%, până la aproape 64 de milioane de lei. Totodată, cele 63 de milioane de lei prevăzute pentru învățământ (reparații, plata utilităților, consumabile, bunuri și servicii pentru școli și grădinițe) reafirmă angajamentul Primăriei de a asigura un mediu educațional modern. Secțiunea de funcționare include și aproape 30 de milioane de lei pentru iluminatul public, dar și o sumă ce depășește 70 de milioane de lei pentru reparații străzi și trotuare, amenajări de locuri de parcare. Continuăm să susținem viața culturală și după succesul anului 2023 și am alocat pentru funcționarea acestui domeniu o sumă de aproape 138 de milioane.

„Bugetul de dezvoltare reconfirmă prioritățile strategice pe care le avem pentru Timișoara. Cea mai mare creștere o avem la investițiile în educație care reprezintă aproape 20% din bugetul de dezvoltare al orașului. Este cea mai mare sumă investită în modernizarea și extinderea școlilor și grădinițelor, din istoria orașului. Sunt bani cu care construim 84 de clase noi, 6 săli de sport la școli, dar și schimbăm mobilierul în toate clasele din Timișoara. Anul acesta finalizăm 13 investiții în educație și începem alte 7”, spune primarul Fritz. „2024 este anul în care finalizăm proiecte majore, cum sunt Cetății, Bogdăneștilor, Vidrighin, Pasarela Gelu, clinicile ORL și Balneo. Dar și începem altele noi, foarte așteptate de timișoreni, cum e stadionul Eroii Timișoarei, regenerare urbană pe 6 hectare în jurul Pieței Traian, modernizări la Spitalul Municipal și la cel de Copii sau noul skatepark”.

Secțiunea de dezvoltare, cu o valoare de 1,28 miliarde de lei, include sute de proiecte complexe dar și proiecte mai mici pentru îmbunătățirea infrastructurii orașului. Astfel, sunt bugetate investiții care sunt deja în derulare: liceele Waldorf, Ungureanu sau Lenau, bulevardul Vidrighin, pasarela Gelu, Clinica de Balneologie, Clinica ORL, corpul B al Spitalului de Copii sau cinematografele Studio și Dacia.

Cu un buget record pentru educație de peste 235 de milioane de lei, Primăria asigură bani pentru investiții noi, precum Creșa din Bucovina, Școala gimnazială nr.1 din Fabric, Școala gimnazială arondată Liceului Calderon, Liceul Ana Aslan, Colegiul Henri Coandă, Liceul Alimentar și Campusul Dual, ultimele cu finanțări din PNRR și termen de finalizare 2026.

În domeniul sănătății, dintr-un buget total de peste 46 milioane de lei, aproape 12 milioane de lei sunt pentru dotarea cu echipamente necesare pentru tratamentul și îngrijirea bolnavilor.

Una dintre investițiile noi este stadionul ”Arena Eroii Timișoarei” de pe Calea Buziașului, a cărui construcție va începe în perioada imediat următoare. Pentru ridicarea stadionului cu 10.101 locuri, în bugetul pe 2024 este prevăzută o sumă de aproape 31 de milioane de lei.

Pe lista investițiilor complexe se numără construcția unui nou pod în zona Polonă în locul pasajului existent din Freidorf, extrem de degradat. Tot la capitolul drumuri și poduri, pasajul Solventul are alocate aproape 70 de milioane de lei, pasarela Gelu peste 13 milioane de lei, iar pasarela Îndrăgostiților 3,5 milioane de lei.

Sume importante din secțiunea dezvoltare sunt prevăzute și pentru modernizarea iluminatului public și pentru realizarea de parcări etajate. Toate cifrele pot fi consultate pe site-ul Primăriei, accesând linkul: https://buget.primariatm.ro.

Luni, 19 februarie, de la ora 17, va fi organizată dezbaterea publică pe tema proiectului de buget, în Sala de Consiliu a Primăriei. Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului aferent 2024, supus dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris la adresa: camelia.crisan@primariatm.ro, până la data de 19.02.2024, ora 11:00. Persoanele care doresc să participe la dezbatere vor anunța până cel târziu în data de 19.02.2024, ora 11, intenția de participare și totodată vor transmite opiniile pe care urmează să le pună în discuție, la adresa de e-mail menționată mai sus, precizând: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail pentru transmiterea invitației online în vederea participării la ședință prin intermediul platformei online.

Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 3 minute pentru fiecare participant.

