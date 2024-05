Aquatim anunță finaliștii etapei locale The Water We Want 2024

Aquatim anunță lucrările selectate pentru etapa internațională a celei de-a cincea ediții a concursului de creație artistică pentru copii și tineri The Water We Want (Apa pe care ne-o dorim), un proiect dezvoltat de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei (WAMU-NET) sub patronaj UNESCO, la care compania timișeană de apă este afiliată.

Prin Centrul educațional Aquapic, de la fosta Uzină de Apă Industrială a Timișoarei, administrat de Aquatim, au fost înscrise anul acesta peste 50 de de lucrări, realizate de copii și tineri cu vârste între 6 și 19 ani. Participarea la concurs a implicat peste 60 de elevi, de la școli din mai multe orașe.

Competiția The Water We Want (Apa pe care ne-o dorim) are ca temă apa dulce și încurajeză copiii și tinerii să-și exprime creativ emoțiile, ideile și convingerile proprii legate de apă, resursa cea mai de preț a planetei. Lucrările primite au abordat aspecte legate de resursele naturale, biodiversitate, consum sustenabil, ecosisteme, poluare, dar și spiritualitate și folclor. Lucrările care s-au calificat pentru faza internațională de jurizare sunt:

Apa e care ne-o dorim / The Water We Want, categoria videoclip sau alte creații media, 13-18 ani, autor Gheorghe Bebeșelea, 18 ani, Colegiul Tehnic Emanoil Ungureanu Timișoara;

categoria videoclip sau alte creații media, 13-18 ani, autor 18 ani, Colegiul Tehnic Emanoil Ungureanu Timișoara; Cum va arăta viitorul? / What Will the Future Look Like? , categoria desen, 10-12 ani, autor Carina Modra , 11 ani, Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara;

categoria desen, 10-12 ani, autor , 11 ani, Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara; Nemurirea din apă / Immortality from water , categoria videoclip sau alte creații media, 19-25 ani, autor Mihai Casian Drăgoi , 19 ani, Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva;

, categoria videoclip sau alte creații media, 19-25 ani, autor , 19 ani, Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva; Apa vieții / The water of life , categoria desen, 13-18 ani, autor Maria Ariana Hila, 13 ani, Liceul Bilingv Miguel de Cervantes București;

, categoria desen, 13-18 ani, autor 13 ani, Liceul Bilingv Miguel de Cervantes București; Consecință / Consequence , categoria desen, 10-12 ani, autor Mihai Tudor Hila, 11 ani, Liceul Bilingv Miguel de Cervantes București;

, categoria desen, 10-12 ani, autor 11 ani, Liceul Bilingv Miguel de Cervantes București; Cântecul Apei / Song of Water, categoria desen, 13-18 ani, autor Daniela Căprian, 14 ani, Școala Raională de Arte Plastice Nicolae Moisei, Telenești, Republica Moldova.

Lucrările selectate pot fi vizionate pe paginile Facebook Aquapic și Aquatim. Ele urmează să fie publicate în expoziția digitală internațională de pe site-ul dedicat concursului. Rezultatele finalei internaționale, în care se vor acorda șase premii a câte 250 de euro pentru cele mai bune lucrări de la fiecare categorie, vor fi anunțate în cursul lunii iunie. Câștigătorii vor primi diplome, semnate de președintele și de directorul executiv al WAMU-NET. Juriul internațional va fi format din membrii Comitetului Consultativ al WAMU-NET, experți independenți (educatori) și reprezentanți din comunitatea apei UNESCO.

