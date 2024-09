Aquatim extinde rețeaua de apă și canalizare în 6 orașe și comune și o modernizează pe 10 străzi din Timișoara

Încă doua proiecte cu fonduri nerambursabile semnate de Aquatim SA! Directorul Ilie Vlaicu a explicat:

“Pentru că am considerat că putem obține mai multe fonduri nerambursabile, suplimentar față de cele pe care le avem în desfășurare, am depus cereri și am obținut fonduri din PNRR (Programul Național de Redresare și Reziliență).

Luna aceasta am semnat doua astfel de contracte din acest program!”.

Astfel, se modernizează infrastructura de apă și canalizare pe 10 străzi din Timișoara, (str. Ion Alexandru, Cercului, Păstorilor, Comoarei, Liliacului, Traian Demetrescu, George Popovici, Vidin, Academician Aurel Bărglăzan, Calea Aradului)

De asemenea se extind rețelele din 6 orașe și comune cu peste 2000 de locuitori din județ (Recaș, Gătaia, Deta, Ciacova, Cenad și Liebling).

Perioada de execuție este 6 luni, iar cea de garanție este 36 luni.

“Continuăm să aplicăm pentru toate tipurile de fonduri nerambursabile pe care considerăm că le putem obține, deoarece până acum aceasta s-a dovedit o strategie foarte bună, permițându-ne să realizăm lucrări de investiții pe care n-am fi reușit niciodată să le finanțăm doar din fonduri proprii.

În ultimii 20 de ani, am desfășurat proiecte în valoare de peste 400 milioane de euro și cu siguranță nu ne vom opri aici”, a adăugat Ilie Vlaicu.

Comentarii

comentarii