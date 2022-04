Arad Open Air Festival 2022. Programul

A 5-a ediție Arad Open Air Festival 2022 va avea loc, începând cu data de 8 iulie 2022. Arad Open Air înseamnă libertatea de a gândi, de a acționa, de a crea, de a ne respecta unii pe alții, prin implicare, voluntariat și distracție

Totodată AOA înseamnă și depășirea stărilor obișnuite de percepție și limitarilor de orice fel, prin dans, muzică și artă.

Scena ABC @ Arad Open Air Festival 2022, Aeroportul Arad

”Ne-am întors! Alinierea…!”, atenționează organizatorii.

08.07

Cezar . SIT. Ion Ludwig (live) .Paul K

09.07

[a:rpia:r] Rhadoo. Petre Inspirescu. Raresh. Mihigh .Colectiv ABC

Atmannn. Pâine și unt. Herck. Sandru .Somesan . Timiraș

Organizatorii mai explică: ”Apa înseamnă viață, iar noi facem parte din ea. Ne pregătim să plonjăm într-un univers acvatic compus din oameni minunați, atmosfera vibrantă, și o gama variată de stiluri muzicale. Sărbătorim toate lucrurile care ne ajută să ne simțim în viață și sărbătorim apa, acesta fiind elementul principal și indispensabil al ei.

Suntem aici să ne bucurăm din plin de viață, iar asta se poate traduce în multe feluri: stropi de apă rece în zilele calde de vară, sliding la apus, râs cu gura până la urechi, dans cu ochii închiși, bucuria de a fi alături de prieteni și libertatea de a fi fericiți.

AOA suntem noi toți! Dive into the fun, dive into life!”

