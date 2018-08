Arădeanul Arthur Horeanu, tânărul cu voce de aur

La nici 14 ani, Arthur Horeanu este un artist cunoscut în lumea muzicii din România, dar şi din străinătate.

Arthur este de un an elev al Școlii Populare de Arte din Arad, la secția canto a profesoarei Claudia Ștesco. De-a lungul timpului, el a susținut zeci de concerte în Arad și în țară, la festivalurile ARTmania din Sibiu, rEvolution și Timland în Timișoara. Arthur a cântat în deschiderea spectacolelor unor trupe și artiști, printre care Smiley, Andra, Cargo, Kempes, Tudor Turcu, împreună cu formația în care activat patru ani și cu care a participat și la show-ul de televiziune NextStar, difuzat de Antena 1.

În 2018, Arthur Horeanu a întors toate scaunele la Vocea României Junior (PRO•TV) unde a avut o evoluție foarte apreciată și aplaudată de public și jurați, calificându-se în semifinală.

Arthur are peste jumătate de milion de vizionări pe canalul lui de YouTube, ajungând în atenția unor trupe ca Disturbed, Epica, Delain, Kamelot, care i-au distribuit pe paginile lor de Facebook coverurile, dar și a televiziunii germane Deutsche Welle, care l-a difuzat în octombrie și noiembrie 2015 în emisiunea PopXport.

În ultimii ani, Arthur Horeanu a colaborat cu Sina, o tânără artistă germană, pentru un CD lansat în 2016 ce reunește în compoziții originale colaborări cu artiști din toată lumea, disponibil și pe iTunes, Spotify etc., melodia „Catch me if you can” fiind difuzată și la Radio Arad. Anul acesta va putea fi ascultat pe albumul de debut al formației braziliene Navighator, cu care a colaborat la câteva piese.

Arthur a adunat în noul său proiect „ARTHUR in NEVERLAND” premiații instrumentiști adolescenți arădeni: Rareș la chitară, David la bass, Luca la clape și percuție și Eric la tobe, cu care a concertat la târgul „Produs în Arad” și a confirmat participarea la ediția aniversară a festivalului de folk de la Bulci.

