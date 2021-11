Arafat, mărul discordiei în noul guvern

După cum arătam în editorialul de ieri, Alexandru Rafila, care azi devine ministrul Sănătății în noul guvern, a aruncat buzduganul. Ținta este Raed Arafat, care a canibalizat întreg sistemul de sănătate. Este începutul unui potențial scandal de tip exploziv între PSD și PNL. De ce? Pentru că PNL, până una alta, și l-a asumat pe Arafat în calitatea acestuia de secretar de stat la Interne. Va mai rămâne pe funcție?

Analistul politic Sarmiza Andronic și-a exprimat zilele trecute, pe bună dreptate, opinia conform căreia, într-un asemenea tip de coaliție, partidele care-și asumă un minister are trebui să-și asume și secretarii de stat. Pentru a nu mai exista posibilitatea ca unii să dea vina pe alții și viceversa, generându-se și exacerbându-se conflicte în interiorul majorității. Din această perspectivă, dacă Raed Arafat rămâne secretar de stat la Interne, atunci se cheamă că el va fi asumat în integralitate de către PNL. Cu toate consecințele care decurg din asta. Iar prima consecință este că Alexandru Rafila, în numele PSD, dorește în mod justificat să-l elimine pe Arafat de la toate pârghiile de comandă și autoritate pe care acesta, în mod total nejustificat, le deține în domeniul sănătății. Așadar un prim război a și fost declarat și nu se va încheia decât fie prin rămânerea lui Arafat, cu atribuții cu tot, acolo unde s-a înșurubat, și deci prin înfrângerea PSD, fie prin lepădarea parțială sau totală a PNL de șeful Fundației SMURD.

Am făcut apel în analiza de ieri la procurori, solicitându-le să cerceteze, date fiind circumstanțele dramatice din ultimii ani, modul în care este implicată tehnica achiziționată prin licitații dubioase de către Arafat prin Fundația SMURD, în numele serviciului public SMURD. Și m-am referit în mod expres la ambulanțe, la elicoptere, la avioane, la generatoarele de oxigen și la testere. Am omis din păcate, dar precizez acum, că pe această listă trebuie să se găsescă și faimoasele izolete, pentru care România a plătit sume nejustificat de mari, comparativ cu prețul acestora pe piața liberă, și care în prezent zac neutilizate, în cine știe ce depozite. Pentru că pur și simplu nu erau utile.

Revin asupra sistemului și el extrem de dubios de donații, pentru a consemna câteva informații și reflecții ale organizației de investigații jurnalistice editor al ziarului „Dezvăluiri”. Iată ce ni se semnalează. Că pentru donații „Fundația folosește din plin denumirea și imaginea serviciului public SMURD și însemnele statului român.(…) Banii obținuți astfel sunt dirijați către diverse proiecte destinate SMURD, după cum decide Fundația”. Vizitatorii site-ului SMURD sunt invitați să doneze 2% pentru serviciul public. Numai că banii merg direct în conturile Fundației, confuzia fiind deliberată. Mai aflăm că până și Loteria Română a fost determinată să emită „lozul SMURD”, un loz în plic care folosește culorile și denumirea serviciului public SMURD. În completarea donatorilor pe care i-am enumerat într-un editorial anterior, iată că mai apar și societăți extrem de importante, cum sunt Bursa de Valori București și Fondul Proprietatea. Uluitor! Până și Instititutul pentru Tehnologiii Avansate a donat bani pentru SMURD, deși reprezentanții instituției se plâng că nu au fonduri suficiente alocate de Guvern.

Dacă cumva procurorii vor constata că la vârful Fundației SMURD există un grup criminal organizat, ei nu vor putea face abstracție de generalul Vladimir Secară, numărul doi în SMURD după Arafat, condamnat penal definitiv la închisoare, e drept, cu suspendare, pentru angajări ilegale de ofițeri la IGSU.

O problemă extrem de gravă, care alături de nenumăratele incidente legate de avioane, de elicoptere, de ambulanțe, de TIR-uri care produc oxigen, care toate au produs victime, mai trebuie luat în calcul, specialiștii o fac, și oxigenul industrial care, la insistențele lui Arafat, a înlocuit, mai ales în acest val 4, oxigenul medical în tratarea pacienților din secțiile ATI. Oxigenul industrial are o concentrație de 90-96%. Oxigenul medical însă, cel recomandat de toți specialiștii, are o concentrație minimă de 99,5%. Oxigenul industrial pompat în plămânii unor pacienți grav infectați de Covid a fost utlizat în mod ilegal, întrucât nu are autorizație de la Agenția Națională a Medicamentelor.

În fine, mai trebuie luat în calcul și faptul că, în conformitate cu un proiect scris și publicat integral în urmă cu câțiva ani pe site-ul ISU Brașov, neasumat de Arafat, dar nedenunțat niciodată drept un fals, caracatița Fundației SMURD urma să se întindă treptat, odată cu lărgirea prin canibalizare a atribuțiilor lui Raed Arafat ca înalt funcționar al statului, asupra unui mare număr de domenii și instituții. Și parțial acest lucru s-a întâmplat. Iar ceea ce s-a întâmplat în domeniul aeronautic este extrem de grav. Arafat a reușit să facă praf și cadrul procedural și aplicația informativă de conducere a sistemului SAR. Ce înseamnă asta? Prin Hotărârea de Guvern 741 din 2008, pentru aplicarea regulamentului privind gestionarea sistemelor de urgență generate de producerea accidentelor de aviație, agreate prin audit de organizația internațională a aviației civile, practic sistemul de coordonare SAR nu mai funcționează. Prin Hotărârea de Guvern 43 din 2021, nepublicată în Monditorul Oficial, Arafat a preluat de la Ministerul Trasporturilor și Romatsa atribuții și mai puțin responsabilități specifice, fără să asigure cel puțin o perioadă de tranziție. Ce înseamnă asta? Că dacă, Doamne ferește, are loc un accident aviatic, se va produce o bulibășeală totală mult mai gravă decât în cazul dramei de la Apuseni, care a constat în prăbușirea și neidentificarea unei aeronave SMURD, a cărei aparatură nu fusese revizuită, accident soldat cu victime omenești.

De mare actualitate este și recentul scandal de la Kaufland, despre care presa relatează la greu, dar numai un singur jurnalist, Iosefina Pascal, a sesizat un fapt elementar. Că instalarea în interiorul unităților Kaufland a acelor garduri care să-i separe pe vaccinați de nevaccinați nu este numai inumană și de tip segregaționist, dar reprezintă o gravă încălcare a prevederilor și procedurilor ISU, instituție condusă cu mână de fier de Raed Arafat. Nu mai poate fi asigurată în condițiile existenței acelor garduri nici paza contra incendiilor și nici evacuarea rapidă în condiții de siguranță a cumpărătorilor, în eventualitatea în care se produce un asemenea eveniment. Iar Arafat și ISU nu au sancționat Kaufland și nu au intervenit în niciun fel pentru a-i împiedica să instaleze respectivele garduri, pentru a-i sancționa că n-au autorizație ISU și pentru a-i obliga să le demonteze imediat.

Iată așadar că meciul politic care se joacă având în epicentru acest personaj din ce în ce mai dubios, devine relevant și merită toată atenția noastră.

Comentarii

comentarii