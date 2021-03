Arestul la domiciliu

Rom├ónii din zonele ├«nro╚Öite din pix urmeaz─â s─â fac─â, ├«ncep├ónd din 14 martie, arest la domiciliu. Nu este pentru prima dat─â. ╚śi am impresia c─â nu va fi nici pentru ultima dat─â. ├Än perioada stalinist─â, se chema domiciliu for╚Ťat. Acum, rom├ónii sunt aresta╚Ťi la domiciliu ├«n fiecare noapte. Dar, la fel ca ├«n epoca stalinist─â, nu ├«n baza unei legi. Ci ├«n baza unei decizii politice, care invoc─â drept justificare criterii medicale. S─â analiz─âm din aceas─â perspectiv─â trauma c─âreia urmeaz─â s─â-i facem fa╚Ť─â.

Restric╚Ťionarea libert─â╚Ťii de circula╚Ťie a persoanei, ├«ntr-o stare de alert─â care poate fi prelungit─â 50 de ani, c├ót a durat dictatura impus─â poporului rom├ón, contravine deciziilor Cur╚Ťii Constitu╚Ťionale a Rom├óniei. Este prin urmare ilegal─â.

O persoan─â cercetat─â penal, ├«n baza unor prezum╚Ťii ├«ntemeiate c─â ar fi s─âv├ór╚Öit o infrac╚Ťiune grav─â, poate fi, printr-o hot─âr├óre judec─âtoreasc─â, pus─â sub arest la domiciliu, dar, aten╚Ťie, nu mai mult de 180 de zile. ├Än ceea ce prive╚Öte starea de alert─â, care nu este nicidecum o stare penal─â, asemenea decizii de punere ├«n arest la domiciliu pot fi luate din dou─â ├«n dou─â s─âpt─âm├óni, de c├óte ori doresc guvernan╚Ťii.

Circul─â o glum─â ├«n spa╚Ťiul virtual. Care s-ar putea s─â nu fie chiar o glum─â. Se ├«ntreab─â cineva dac─â ├«n condi╚Ťiile ├«n care pe parcursul nop╚Ťii nu are voie s─â circule, nu ar fi cazul s─â primeasc─â ├«napoi de la stat diferen╚Ťa de bani de la roviniet─â ╚Öi de la impozitul pe autoturisme. ├Än ceea ce m─â prive╚Öte, cred c─â acest lucru s-ar putea ├«nt├ómpla, dac─â este solicitat de un num─âr suficient de mare de cet─â╚Ťeni printr-o cas─â de avoca╚Ťi. ╚śi apropo de avoca╚Ťi. Dac─â Piperea sau altcineva se ofer─â, sunt primul care sunt gata s─â semeneze un contract pentru ca interesele mele s─â fie ap─ârate ├«n Justi╚Ťie. Vreau s─â ne ├«n╚Ťelegem bine. Nu fac parte dintre persoanele care ├«╚Öi pierd nop╚Ťile la petreceri. Nu obi╚Önuiesc s─â circul noaptea nici pe jos, nici cu trotineta, nici cu bicicleta ╚Öi nici cu autoturismul. Nu merg la restaurante, dec├ót cel mult de dou─â-trei ori pe an. ╚śi nu mai sunt la v├órsta la care simt nevoia s─â-mi petrec noaptea cu o fat─â sub clar de lun─â. Strict tehnic vorbind, noua m─âsur─â anun╚Ťat─â de autorit─â╚Ťi nu m─â afecteaz─â. ├Än schimb, restric╚Ťionarea libert─â╚Ťii de a face ce m─â taie capul, f─âr─â s─â provoc un r─âu altor persoane, m─â poate afecta psihic. M─â poate traumatiza. M─â poate predispune la contrareac╚Ťii. La revolt─â. ╚śi ╚Ötiu c─â a╚Öa reac╚Ťioneaz─â cei mai mul╚Ťi dintre concet─â╚Ťenii mei. De aceea, sunt dispus s─â fac front comun cu to╚Ťi cei care vor ac╚Ťiona statul ├«n judecat─â, solicit├ónd desp─âgubiri materiale pentru restric╚Ťionarea unor drepturi ╚Öi pedepsirea penal─â a celor care au atentat la libertatea lor.

Nici m─âcar nu ├«n╚Ťeleg care este rostul unei asemenea decizii. Dac─â este adev─ârat c─â num─ârul deceselor cre╚Öte din nou alarmant, dac─â este adev─ârat c─â sec╚Ťiile ATI nu mai fac fa╚Ť─â, ╚Öi, iat─â, exist─â probe c─â ├«n unele dintre acestea se petrec lucruri ├«ngrozitoare, fapte de-a dreptul criminale ├«ndreptate ├«mpotriva pacen╚Ťilor, atunci trebuie s─â c─âut─âm o alt─â solu╚Ťie dec├ót ├«n─âsprirea restric╚Ťiilor. Pentru c─â restric╚Ťiile nu prea s-au dovedit bune de nimic. Nu ar fi mai bine ca autorit─â╚Ťile s─â se concentreze pentru a vaccina de-adev─âratelea, nu din pix ╚Öi nu din vorbe, c├ót mai multe persoane? Oamenii de ╚Ötiin╚Ť─â din ├«ntreaga lume sau, m─â rog, cei mai mul╚Ťi dintre ace╚Ötia au stabilit c─â, dac─â imunizezi prin vaccinuri anti-Covid o mas─â critic─â de circa 60% din popula╚Ťia statului respectiv, flagelul va putea fi ╚Ťinut sub control ├«n viitor. Iar societatea poate func╚Ťiona din nou cu toate motoarele turate la maximum. ╚śi atunci de ce nu ne concentr─âm eforturile pentru a imuniza zece miloane de rom├óni? De ce ne mi╚Öc─âm at├ót de lent, at├ót de dezorganizat, ├«n condi╚Ťiile ├«n care dispunem de suficiente doze de vaccin? De ce ne l─âud─âm de diminea╚Ťa p├ón─â seara la televizor, cum c─â suntem una dintre ╚Ť─ârile cele mai performante, ├«n condi╚Ťiile ├«n care, ├«n ritmul existent, mai dureaz─â circa 30 de luni p├ón─â c├ónd am putea imuniza zece miioane de persoane, dar, aten╚Ťie, acestea ar trebui, pe r├ónd, s─â fie criogenate. ├Äntruc├ót altfel intr─âm ├«ntr-un carusel prin care va trebui mereu ╚Öi mereu s─â repet─âm procedurile de vaccinare, pentr─â c─â altfel, pe m─âsur─â pe vor fi imuniza╚Ťi, al╚Ťii, ├«ncep├ónd cu pre╚Öedintele Klaus Iohannis ╚Öi cu ÔÇ×esen╚ŤialiiÔÇŁ, se vor dezimuniza.

╚śi fiindc─â am ajuns la acest capitol al restr├óngerii abuzive a unor drepturi ╚Öi libert─â╚Ťi cet─â╚Ťene╚Öti, atrag din nou aten╚Ťia asupra existen╚Ťei unor acte normative, care ar trebui denun╚Ťate la Curtea Constitu╚Ťional─â, ├«ntruc├ót ├«i permit unui procuror s─â mearg─â ├«n instan╚Ť─â ╚Öi, cu avizul unui medic complice, s─â trimit─â la ospiciu, pe o perioad─â nedeterminat─â, persoane devenite dintr-un motiv sau altul indezirabile. Solicit o anchet─â parlamentar─â pe aceast─â tem─â. C├óte decizii judec─âtore╚Öti de acest fel s-au dat ├«n 2020 ╚Öi ├«n 2021?

