Arhitecte excepționale din Germania și România, admirate în Piața Libertății din Timișoara

Bănățenii sunt invitați, în Piața Libertății din Timișoara, între 3 – 22 noiembrie 2021, să urmărească poveștile unor arhitecte excepționale din România și Germania, în cadrul expozițiilor Doamna arhitect -Outstanding romanian women architects.

100 de ani de creativitate feminină – femei în meseria de arhitect. Arhitecte excepționale din Germania și România. Evenimente prezentate de către Centrul Cultural German Timișoara și Ordinul Arhitecților România – Filiala Timiș.

O expoziție a Muzeului German de Arhitectură (Deutsches Architekturmuseum), cu sprijunulGoethe Institut. Parteneri:Kulturstiftung des Bundes. Ordinul Arhitecților România – București

Municipiul Timișoara.

Rămâne de văzut dacă viitorul este într-adevăr feminin: între timp, mai mult de jumătate din studenții de la facultățile de arhitectură sunt femei, însă nu toate ajung să profeseze și foarte puține ajung în primele rânduri – acolo arhitectura este încă marcată de bărbați.

Cele două expoziții Frau Architekt / Doamna arhitect și Outstanding Women Architects in Romania au ca scop acordarea de vizibilitate femeilor din arhitectură, să le scoată din anonimat și să le dea chip și voce. Prezentate sunt arhitecte importante din Germania și România: realizările lor extraordinare, povestea lor, realitățile lor de viață și, de asemenea, lupta lor pentru existență. Sunt profesioniste puternice și personalități fascinante. Ele au activat în diferite cauze sociale, protecția mediului, conservarea și restaurarea monumentelor și au susținut egalitatea în educație.

În portrete individuale, imaginile și textele prezentate spun povestea unor femei care au modelat în mod semnificativ arhitectura din ambele țări în ultimul secol și care continuă să o influențeze și în prezent.

Prezentările descriu un arc impresionant peste ultimele decenii: de la primele femei care au studiat arhitectura în jurul anului 1900 și au făcut încercarea de pionierat de a se impune în această profesie masculină, până la construcția epocii post-comuniste până la proiecte contemporane.

Acest lucru arată foarte clar că istoria arhitecturii din ultima sută de ani este și o istorie a femeilor arhitecte. Inițiative precum aceste două expoziții sunt de fapt un semn că rolul femeii în arhitectură a câștigat vizibilitatea pe care o merită.

Outstanding Women Architects in Romania

Organizatori:

Uniunea arhitecților din România (UAR)

Centrul Cultural German Timișoara

Parteneri:

Institutul Cultural Român ICR

Ordinul Arhitecților România – București

Eveniment organizat de Deutsches Kulturzentrum Temeswar – Centrul Cultural German Timișoara şi Ghiura Georgiana-Adelina

Piața Libertății Timișoara

100 Jahre weiblicher Kreativität – Frauen im Architekturberuf

Herausragende Architektinnen in Deutschland und Rumänien

Zwei Ausstellungen: Frau Architekt und Outstanding Women Architects in Romania

• 3. – 22. November 2021, Piața Libertății, Temeswar

• präsentiert vom Deutschen Kulturzentrum Temeswar

Ob die Zukunft wirklich weiblich ist, muss sich noch zeigen: Inzwischen sind zwar mehr als die Hälfte aller Studierenden an den Architekturfakultäten Frauen, aber längst nicht alle kommen auch im Beruf an und die wenigsten schaffen den Sprung in die erste Reihe – dort ist Architektur immer noch Männersache.

Die beiden Ausstellungen Frau Architekt und Outstanding Women Architects in Romania möchten Frauen in der Architektur besser sichtbar machen, sie aus der Anonymität herausholen und ihnen ein Gesicht und eine Stimme geben. Es werden bedeutende Architektinnen in Deutschland und Rumänien in den Blick genommen: Ihre außerordentlichen Leistungen, ihre Geschichte, ihre Lebenswirklichkeit und auch ihr Existenzkampf. Sie sind starke Fachleute und faszinierende Persönlichkeiten. Sie setzen sich für soziale Belange, den Umweltschutz, die Erhaltung und Restaurierung von Denkmälern und für mehr Gerechtigkeit in der Bildung ein.

In individuellen Porträts wird hier in Bild und Text von Frauen erzählt, die in den letzten hundert Jahren die Architektur in beiden Ländern maßgeblich geprägt haben und sie auch ganz aktuell beeinflussen.

Die Präsentationen schlagen einen beeindruckenden Bogen über die letzten Jahrzehnte: Von den Pionierinnen, die um 1900 als erste überhaupt Architektur studierten und den wegweisenden Versuch unternahmen, sich in diesem Männerberuf zu etablieren, über die Baugeschichte der Nachwendezeit bis zu zeitgenössischen Projekten.

So wird in sehr ansehnlicher Weise deutlich, dass die Baugeschichte der letzten hundert Jahre auch eine Geschichte der Architektinnen ist. Initiativen wie diese zwei Ausstellungen sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Rolle der Frauen in der Architektur die verdiente Sichtbarkeit erlangt hat.

Frau Architekt

Organisatoren:

Deutsches Kulturzentrum Temeswar

Architektenorden Rumäniens – Filiale Temesch

Eine Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums DAM

Mit freundlicher Unterstützung:

Goethe Institut

Partner:

Architektenorden Rumäniens – Bukarest

Rathaus des Stadt Temeswar

Kulturstiftung des Bundes

Outstanding Women Architects in Romania

Organisatoren:

Architektenverein Rumäniens (UAR)

Deutsches Kulturzentrum Temeswar

Partner:

Rumänisches Kulturinstitut ICR

Architektenorden Rumäniens – Bukarest

