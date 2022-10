Arhitectul șef din comuna Giroc, la concurență cu Ion Tiriac – bolizi de lux de peste 2 milioane de euro

Situatia este inexplicabila la DNA Timisoara, care pare ca il tine in brate pe Roman Florin, arhitectul sef din comuna Giroc.

Desi a fost acuzat oficial de luare de mita in cuantum de 50.000 euro si abuz in serviciu, Roman Florin, arhitectul comunei Giroc, isi vede linistit de afacerile de la Primaria Giroc. DNA Timisoara nu l-a retinut si nu l-a dus in fata judecatorilor cu o propunere de arestare preventiva, asa cum a procedat in alte cauze similare.

In urma cu doar cateva zile, inculpatul Dascalu Florea a fost retinut si arestat pentru o perioada de 30 de zile pentru fapte de coruptie in urma carora ar fi beneficiat de suma de 37.000 lei (putin peste 7.000 euro). La fel a fost retinut si arestat preventiv pentru o durata de 30 de zile Parpala Caius Mihai, directorul Ape Arad (suma primita a fost de doar 8.000 lei).

Toate aceste realizari de exceptie ale DNA Timisoara sunt umbrite de tratamentul privilegiat de care pare ca beneficiaza Roman Florin. In afara unui mic sechestru aplicat suspectului Roman Florin (probabil sub 1% din averea acumulata pe membrii de familie si societatile controlate de acesta) suspectul este lasat de DNA Timisoara sa-si continue ”afacerile” fara niciun fel de interdictii.

Desi este acuzat oficial de luare de mita si abuz in serviciu, suspectul Roman Florin lucreaza in continuare la Primaria Giroc. Probabil trebuie sa termine finalizarea proiectelor pentru care firmele controlate de el au incasat ”consultanta” de la dezvoltatorii imobiliari.

Sumele de bani si bunurile in valoare de milioane de euro aflate pe rudele si firmele controlate de Roman Florin nu au fost sechestrate de DNA Timisoara. Probabil acestea au fost sau vor fi instrainate si nu se va mai putea recupera nimic de Statul roman

O simpla verificare a destinatiei ulterioare a banilor achitati de dezvoltatorii imobiliari sub forma de ”consultanta si intocmire de proiecte de arhitectura” ar proba foarte usor infractiunile de spalare de bani. O simpla verificare a contractelor de leasing sau achizitii de bunuri de asemenea ar proba foarte usor cine era beneficiarul real al masinilor si al imobilelor achizitionate. O simpla verificare a platilor aferente achizitiilor imobiliare cu ocazia ”cumpararii” de imobile tocmai de la unii dezvoltatori imobiliari ar putea de asemenea sa fie de mare interes.

Ar fi interesant de vazut de unde au provenit sumele de bani cu care au fost achizitionate terenurile si cladirile achizitionate si daca pretul este unul simbolic fata de valoarea reala de piata. Extrasele de cont pe ultimii ani, inclusiv ale platilor cu cardurile bancare ar putea sa arate adevaratul beneficiar al banilor familiei ROMAN, dar si al firmelor controlate de arhitectul din Giroc.

Azi va aratam o alta latura a averii arhitectului de Giroc: ”parcul auto” in valoare de milioane de euro, detinut de acesta prin intermediul unor firme pe care le controleaza. Mai multe masini de lux, printre care Ferrari, Mercedes, Lamborghini ori un Nissan modificat ca sa ajunga la aproape 1000 de cai putere stau alaturi de o spectaculoasa masina de epoca pentru care, umbla vorba, Roman s-ar fi duelat chiar cu Ion Tiriac.

In ”parcul auto” al arhitectului Florin Roman poate fi gasit un Nissan GT-R, inmatriculat – de-a dreptul batator la ochi – cu numarul TM-01-ROF (initialele lui Roman Octavian Florin). Este o masina modificata in Anglia si cu un motor de peste 1000 de cai putere.

O figura aparte in ”colectia” functionarului-milionar o face o masina de epoca, despre care gura targului sustine ca Florin Roman s-ar fi ”duelat” cu Ion Tiriac pentru a o avea.

Cel mai scump dintre autoturismele arhitectului Florin Roman valoreaza aproape 900.000 de euro. Este vorba despre un model Ferrari Pista Spider 488, inmatriculat cu numarul B-720-ROF (aceleasi initiale ca in cazul Nissan-ului), cu o valoare de 874.530 de euro, pe care vi-l prezentam in exclusivitate mai jos.

Super masina este achizitionata in leasing pe cinci ani, intre 2020 si 2025, si este inregistrata pe societatea Project Ace Studio SRL, administrata, conform actelor, de Catalin Coroiu (foto jos), dar controlata in fapt de catre Florin Roman. Bilantul pe 2021 al firmei respective arata de-a dreptul interesant: o cifra de afaceri de 3.724.381 de lei (aproximativ 750.000 de euro), dar numai trei angajati si un profit de doar 114.626 de euro (aproximativ 23.000 de euro).

Pe aceeasi firma au fost cumparate in leasing si alte patru masini:

Land Rover Sport – pret estimativ: 110.000 de euro – leasing pe cinci ani: 2022-2027

Mercedes GLE 530 AMG – pret estimativ: 132.000 de euro – leasing pe cinci ani: 2021-2026

Alfa Romeo Stelvio – valoarea finantata: 53.781 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2021-2027

Honda Civic 4D – valoare finantata: 17.647 de euro – leasing pe cinci ani: 2018-2023

Nu mai putin de 10 masini au fost achizitionate in leasing, pe cate cinci ani, incepand cu 2018, pe firma VRG Concept Banat SRL. Potrivit datelor publice, aceasta este inregistrata la aceeasi adresa la care locuiesc parintii arhitectului Florin Roman si este administrata de mama pensionara a functionarului, Olga Roman.

Avand obiect de activitate ”lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”, societatea respectiva a fost infiintata in 2016 si a avut, intre 2017 si 2021, o cifra de afaceri de 28,4 milioane de lei. Din aceasta suma, 6,7 milioane de lei o reprezinta valoarea business-urilor derulate anul trecut; totusi, profitul net a fost de doar 66.588 de lei.

Revenind la masinile cumparate in leasing prin aceasta firma, enumerarea lor arata un adevarat ”parc auto” de milionar: patru Mercedes-uri, doua Ferrari, doua Lamborghini si doua Forduri. Valoarea totala: peste 2 milioane de euro.

Mercedes G63 AMG (an de fabricatie 2021) – valoare finantata: 160.504 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2020-2025

Mercedes G400 D (an de fabricatie 2020) – valoare finantata: 109.243 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2020-2025

Mercedes AMG GT – valoare finantata: 339.711 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2021-2026

Mercedes V Klasse 300 AVG/E (an de fabricatie 2019) – valoare finantata: 102.340 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2020-2025

Ferrari 812 GTS (an de fabricatie 2021) – valoare finantata: 387.330 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2021-2026

Ferarri GTC 4 Lusso (an de fabricatie 2018) – valoare finantata: 253.671 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2018-2023

Lamborghini Urus (an de fabricatie 2019) – valoare finantata: 429.705 euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2019-2024

Lamborghini Aventador Roadster SVJ (an de fabricatie 2020) – valoare finantata: 436.980 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2019-2024

Ferarri GTC 4 Lusso (an de fabricatie 2018) – valoare finantata: 253.671 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2018-2023

Ford Kuga 2.0 TDCI AWD Powershift/ST-line – pret orientativ: 33.400 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2018-2023

Ford Ecosport 1.0 Ecoboost/Trend

Sursa: bihor just

