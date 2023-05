Arhitectul Vlad Gaivoronschi a susținut prezentarea ”Ștefan Bertalan și Școala de Arhitectură de la Timișoara” – video

Arhitectului și profesorului universitar 𝐕𝐥𝐚𝐝 𝐆𝐚𝐢𝐯𝐨𝐫𝐨𝐧𝐬𝐜𝐡𝐢 a susținut, la 𝐌𝐄𝐓𝐀 𝐒𝐩𝐚𝐭̦𝐢𝐮, prezentarea ”𝐒̧𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐭𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐬̧𝐢 𝐒̧𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬̧𝐨𝐚𝐫𝐚”. Prezentarea a fost focusată pe activitatea didactică a artistului Bertalan.

“Pentru Ştefan Bertalan arhitectura nu erau zidurile, acoperişul, etc., ci energiile, procesele, acţiunile ce se petreceau în cadrul spaţiului. Referinţele teoretice veneau în primul rând dinspre artiştii de la Bauhaus, Klee, Itten, alături de celelalte dinspre cibernetică, bionică, matematică, structuralism, semiotică, fizică sau psihologie. Am învăţat de la el de la limbajul formelor şi al culorii la cel al naturii. Am experimentat după Leonardo. Am aflat despre Buckminster Fuller şi am exersat geometrii spiralate. Pedagogia sa în cadrul Secţiei de Arhitectură de la Facultatea de Construcţii din Timişoara din anii ’70 a fost total nonconformistă, experimentală. Berţi nu umbla cu ocolişuri, nici nu ni se adresa într-o limbă de lemn… Nu putea fi politicos, era mereu incisiv, dar şi suspicios. De fapt, era de o sinceritate debordantă şi aştepta de la interlocutorii săi acelaşi comportament. În nici o facultate sau institut de arhitectură din România acelor ani nu a existat o experienţă pedagogică similară aceleia iniţiată şi practicată de Ştefan Bertalan. Pentru noi, cei din Timişoara, el a fost cel ce a făcut diferenţa”, a spus 𝐕𝐥𝐚𝐝 𝐆𝐚𝐢𝐯𝐨𝐫𝐨𝐧𝐬𝐜𝐡𝐢.

Evenimentul face parte din programul Sci-art your life!, parte a Programului cultural național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul 𝐆𝐫𝐨𝐰 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬̦𝐨𝐚𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬̦𝐨𝐚𝐫𝐚, cu sume alocate de la bugetul de stat, de 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐢𝐢.

