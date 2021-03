Arma psihiatriei

Poate nu v─â vine s─â crede╚Ťi, dar este adev─ârat. ├Än ÔÇ×Rom├ónia normal─âÔÇŁ, ofertat─â ├«n campania preziden╚Ťial─â ╚Öi dup─â de c─âtre Klaus Iohannis, unii dintre procurori ╚Öi judec─âtori, adep╚Ťi ai statului nedrept, au descoperit un nou instrument de lupt─â ├«mpotriva oamenilor presupus periculo╚Öi. Aruncarea acestora dup─â altfel de gratii dec├ót cele ale penitenciarelor. Internarea for╚Ťat─â ├«n spitale de psihiatrie. Unde pur ╚Öi simplu pot fi uita╚Ťi pe via╚Ť─â. Ultima nelegiuire de acest fel are drept autoare o procuroare din Constan╚Ťa, Alexandra Pop. ╚śi s─â vede╚Ťi cum a ac╚Ťionat aceasta ├«n ÔÇ×Rom├ónia lucrului bine f─âcutÔÇŁ.

Victima procuroarei Alexandra Pop, care este sedat─â ├«n prezent ├«n spitalul de psihiatrie Sopoca din jude╚Ťul Bac─âu, este Cati Barzecu, tot din Constan╚Ťa. Aceasta a fost reclamat─â ├«n urma unui incident petrecut ├«ntr-un magazin alimentar, pe motiv c─â ar fi lovit cu cotul un b─ârbat. S-a ├«nt├ómplat ├«n aprilie 2020. Din apriie 2020 p├ón─â ├«n septembrie acela╚Öi an, vajnica procuroare din Constan╚Ťa, Alexandra Pop a tot cercetat pe fa╚Ť─â ╚Öi pe dos aceast─â cauz─â ╚Öi a ajuns la o concluzie cu totul ╚Öi cu totul surprinz─âtoare. ╚śi anume c─â prezumtiva agresoare este at├ót de periculoas─â, ├«nc├ót trebuie internat─â de urgen╚Ť─â ├«ntr-un ospiciu. ╚śi, ca urmare, a ├«ntocmit ├«n acest sens o ordonan╚Ť─â ├«nghi╚Ťit─â cu c├órlig ╚Öi undi╚Ť─â cu tot de c─âtre judec─âtorul de drepturi ╚Öi libert─â╚Ťi. ├Än ordonan╚Ť─â, incidentului din magazinul alimentar, cel care de fapt a f─âcut obiectul unei pl├óngeri ╚Öi a unei ├«ndelungate anchete, nu i se acord─â aproape nicio importan╚Ť─â. ├Än schimb, procuroarea semnaleaz─â ├«n mod insistent faptul c─â cercetata penal a f─âcut exces de dreptul de a peti╚Ťiona, pun├ónd ├«n dificultate de-a lungul timpului diferite institu╚Ťii ale statului de drept. ╚śi-a permis chiar s─â reclame un procuror pentru abuzuri la sec╚Ťia special─â pentru anchetarea procurorilor ╚Öi judec─âtorilor care au s─âv├ór╚Öit abuzuri. Poftim groz─âvie! ╚śi iat─â c─â, din 18 septembrie 2020, aceast─â persoan─â a fost literalmente aruncat─â ├«ntr-un ospiciu, aflat la mare distan╚Ť─â de domiciliu. ╚śi poate c─â va sta acolo mult ╚Öi bine, dac─â avocatul Dan Chitic nu va reu╚Öi s─â demonteze ├«n instan╚Ť─â acest abuz.

Nu am insistat ├«nt├ómpl─âtor asupra acestui abuz strig─âtor la cer. Realitatea este c─â am primit ├«n ultima vreme mai multe semnale de acest fel. Ceea ce indic─â faptul c─â ne-am putea afla ├«n prezen╚Ťa unui fenomen extrem de periculos. Sunt unii mae╚Ötri ai Baroului, care mi-au oferit o posibil─â explica╚Ťie. Dup─â desfiin╚Ťarea cel pu╚Ťin aparent─â a binomului SRI-Parchet, mul╚Ťi dintre procurorii f─âcu╚Ťi pe puncte, lipsi╚Ťi de o preg─âtire temeinic─â, s-au ├«mpotmolit ├«n dosarele pe care le investigau, pentru c─â, ├«n urma deciziei Cur╚Ťii Constitu╚Ťionale, nu au mai primit ÔÇ×probeÔÇŁ de la Serviciul Rom├ón de Informa╚Ťii. ╚śi atunci au descoperit ├«n Codul de procedur─â penal─â o metod─â prin care puteau s─â distrug─â via╚Ťa unora dintre persoanele cercetate ╚Öi f─âr─â probe. Internarea la nebuni. La ├«nceput, nu mi-a venit s─â cred. ├Än primul r├ónd nu mi-a venit s─â cred c─â este posibil ca practici utilizate ├«ntr-un mod pe c├ót de insistent, pe at├ót de criminal sub dictatura comunist─â, s─â fie ast─âzi legiferate ╚Öi puse ├«n oper─â de oamenii chema╚Ťi s─â slujeasc─â legea. Dar, iat─â, este posibil. ├Änc─â din timpul primului mandat la Ministerul Justi╚Ťiei al lui C─ât─âlin Predoiu, pe la ├«nceputul deceniului negru marcat ├«n istorie de pre╚Öedin╚Ťiile lui Traian B─âsescu, atunci c├ónd au fost adoptate cele patru Coduri prin asumare de r─âspundere, adic─â f─âr─â dezbateri publice ╚Öi f─âr─â dezbateri parlamentare, a fost introdus─â ├«n procedura penal─â ╚Öi o asemenea prevedere, prin care un procuror, cu ajutorul unui judec─âtor de drepturi ╚Öi libert─â╚Ťi, poate rezolva c├ót ai clipi un caz, nemaicercet├ónd fapta, ci pur ╚Öi simplu trimi╚Ť├óndu-l la ospiciu pe prezumtivul infractor, pe motiv c─â acesta ar fi deranjat mintal. Iar acolo persoana poate fi pur ╚Öi simplu uitat─â mult ╚Öi bine. Iar procurorul nu are alt efort de f─âcut dec├ót s─â ob╚Ťin─â de la un medic binevoitor, ├«n urma unui consult sumar, un diagnostic, s─â ├«ntocmeasc─â pe picior o ordonan╚Ť─â ╚Öi s─â conving─â un judec─âtor de drepturi ╚Öi libert─â╚Ťi c─â persoana ├«n cauz─â este periculoas─â pentru societate. ╚śi mi se spune c─â, de c├ónd au ├«nceput s─â utilizeze acest instrument, procurorii trimit la greu diferite persoane ├«n ospicii. Cred c─â este necesar─â o investiga╚Ťie, eventual sub forma unei anchete parlamentare a Comisiei pentru abuzuri, pentru a se elucida un mister. A devenit sau nu o practic─â des utilizat─â aceast─â procedur─â?

├Äntorc├óndu-ne la spe╚Ťa pe care am prezentat-o mai sus, m─â ├«ntreb c├ónd ╚Öi ├«n ce fel ├«╚Öi vor da seama psihatrii din spitalul buzoian c─â pacienta lor nu mai este periculoas─â ╚Öi c─â probabil nu va mai lovi cu cotul ├«n viitor un b─ârbat ├«ntr-un magazin alimentar. C├ót prive╚Öte dreptul la peti╚Ťionare, un drept care prin Constitu╚Ťie nu poate fi restr├óns de niciun procuror sau judec─âtor ╚Öi de niciun medic psihiatru, stau ╚Öi m─â ├«ntreb c├ónd ╚Öi ├«n ce fel va ├«nceta pericolul la care pacienta internat─â ├«n Buz─âu expune societatea rom├óneasc─â. Presupun c─â acest pericol a ├«ncetat char din momentul ├«n care doamna Cati Barzecu a fost internat─â ├«n ospiciu. C─âci cine ar mai putea s─â ia ├«n serios, ├«ntr-o ÔÇ×Rom├ónie normal─âÔÇŁ ╚Öi ÔÇ×a lucrului bine f─âcutÔÇŁ, o peti╚Ťie a unui om internat la nebuni?

Comentarii

comentarii