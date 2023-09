Armata a demarat dezafectarea spitalului modular de pe stadionul CFR în prezența ministrului Angel Tilvăr

Prezența ministrului Apărării, Angel Tilvăr, la Timișoara a fost momentul perfect în care să demareze dezafectarea spitalului modular ridicat pe gazonului Stadionului CFR. Angel Tilvăr a venit la fața locului cu o ditamai coloană de automobile după el, s-a uitat câteva minute la operațiunile care au pornit, brusc, la sosirea sa, a dat o declarație de presă și a plecat în fugă. Ce am aflat e că cele peste 100 de containere care au format spitalul modular vor fi duse în alte zone unde e nevoie de ele, iar de refacerea gazonului, eliminarea țevilor și cablurilor din pământ nu se va ocupa armata.

”Vedem stadiul în care armata eliberează acest teren pentru că a fost folosit pentru amplasarea unei facilități de tip ROL-2, facilitate care și-a dovedit eficiența și, din discuțiile pe care le-am avut cu autoritățile locale, am înțeles că s-au întâmplat lucruri care au venit în sprijinul populației de aici. O să eliberăm, așa cum am convenit, acest teren de cele peste 100 de containere care au fost aici. O să le amplasăm în alte locuri unde este nevoie de ele și sperăm că, într-un interval de timp rezonabil, acest teren să-și recapete scopul inițial, care să satisfacă nevoile pe care cetățenii Timișoarei le au”, a spus Tilvăr..

Cel mai probabil, o parte din containere vor rămâne chiar la Timișoara.

Totuși, armata nu se va ocupa și la aducerea locului la starea inițială, așa că gazon vom vedea pe terenul de fotbal după ceva vreme. Dacă vom mai vedea… Armata nu va scoate țevile și cablurile din pământ și nici betonul de pe teren.

”Nu sunt în măsură să vă spun acest lucru, pentru că noi facem componenta în care Ministerul Apărării Naționale era inclusă. Vom ajuta și noi, așa cum am făcut-o și până acum, cu tot ce trebuie, ca lucrurile să și capete utilizarea pentru care acest teren a fost, a apărut”, a mai spus ministrul.

Ceva amănunte despre cum s-ar putea întâmpla cu refacerea terenului a ”transpirat” prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu. Sunt discuții, se va vedea cine și cum va face.

”Am avut o discuție integrată. Ne întâlnim regulat, cu toate instituțiile care sunt abilitate. Înțelegerea este în felul următor: noi ne terminăm treaba, apoi împreună cu regiile primăriei au convenit – Guvern, Ministerul Apărării Naționale, ISU și, mă rog, toți cei care mai preiau rezervele speciale care mai iau parte din containere – în etapa ulterioară, cei de la primărie vor purcede de la refacerea gazonului. Am primit asigurări în acest sens și este ceea ce am și anticipat și am avansat ideea că într-un interval de una-două luni de zile, nu mai mult, aici va fi gazon. Cel puțin, acestea sunt promisiunile pe care Primaria Timișoara le-a făcut. Este o etapizare și așa cum regiile Primărie-Timișoara au pus, de exemplu, fose septice, canalizări, tot felul de țevi, ele vor fi scoase, am vorbit. Noi aici terminăm în 2 săptămâni, după care intră primăria, dar, din discuțiile avute la nivelul prefecturii, unde au venit și ei, anul ăsta, în principiu, în principiu totul va fi gata”, a spus Ritivoiu.

