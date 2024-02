Aroganța primarului Dominic Fritz!

Situația incredibilă la ultima ședință a Consiliului Local Timișoara! Primarul Dominic Fritz a dovedit încă o dată cât de arogant și infatuat este și că refuză dialogul sincer cu cetățenii, inclusiv cu consilierii locali. Așa cum a făcut și cu fostul primar, Nicolae Robu, cu care a refuzat să intre în dialog în direct la o televiziune locală.

După ce a retras de pe ordinea de zi punctul 7, fără nicio explicație, Ftrtz a ieșit din sală.

Adrian Lulciuc, consilier local PNL, a intervenit și l-a întrebat de ce a retras punctul 7 de pe ordinea de zi, dar nu a primit niciun răspuns.

“Aș vrea să îl întreb pe domnul primar Dominic Fritz și să-mi răspundă în scris: “De ce a retras punctul 7 astăzi, de pe ordinea de zi? Aș vrea să il întreb pe domnul primar ce s-a întâmplat cu proiectul de HCL cu stimulentul de inserție pentru mămici că nu l-am văzut pe ordinea de zi? Aș vrea să-l întreb pe domnul primar Fritz de ce nici astăzi nu a ajuns proiectul nostru de HCL cu cromatica de pe mijloacele de transport în comun? Și, evident, dacă ne poate spune când are de gând să vină la lucru și să se ocupe de treabă, fiindcă are două proiecte de hotărâre de consiliul local restante? Până acuma, s-a plâns de atitudinea funcționarilor de primărie. Alți funcționari din cauza presiunii executivului ajung să aibă mari probleme de sănătate pentru că nu vor să și asume tâmpeniile pe care le negociază cine știe cu cine știe cine. Totuși, rugați-l să vină la lucru să se apuce de treabă. Mai are trei luni. Măcar în acestea trei luni se apuce de treabă. Din respect pentru consilierii locali trebuia să rămână aici în sală. Noi știm că va pleca de tot, dar nici chiar așa!”, a fost interpelare lui Adrian Lulciuc.

